وزير التعليم العالي يفتتح بتونس الدورة العادية 38 للمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرّية

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، اليوم الجمعة بتونس، بصفته رئيس اللجنة الوطنية للطاقة الذرية ورئيس الوفد التونسي، على افتتاح أشغال الدورة العادية 38 للمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرّية، وذلك بحضور المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، سالم حامدي والمدير العام للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية، هيثم الصغير ورؤساء وأعضاء الوفود العربية المشاركة وكذلك ممثل جامعة الدول العربية وثلة من سفراء الدول العربية.

وأكد منذر بلعيد في كلمته الافتتاحية، أنّ هذه الدورة للمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية تنعقد ضمن رؤية استراتيجية متكاملة ترمي إلى تعزيز دور الهيئة وتطوير أدائها من خلال متابعة تنفيذ قراراتها وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين ودعم المبادرات المستقبلية لا سيما في إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النووية فضلا عن استشراف آفاق الاندماج النووي، حسب بلاغ اعلامي للوزارة.


وشدّد الوزير على أنّ الجمهورية التونسية تؤكّد انخراطها الفاعل في الجهود العربية المشتركة وحرصها على تعزيز التنسيق الوطني متعدّد القطاعات بين مختلف الهياكل المعنية بما في ذلك المؤسّسات العلمية والتقنية والرقابية وعلى رأسها المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية والمركز الوطني للحماية من الأشعّة، بما يتيح تثمين الخبرة الوطنية وتوظيفها على النحو الأمثل والمساهمة الفاعلة في المبادرات والبرامج الإقليمية ذات الصلة.


واضاف في كلمته ان تونس تؤكد على أهمية إرساء آليات متابعة وتقييم قائمة على مؤشّرات أداء دقيقة وقابلة للقياس تعتمد على مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والنجاعة بما يضمن تحسين التنفيذ ورفع جودة النتائج وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة في إطار التعاون العربي المشترك.
