كأس تونس لكرة اليد: الترجي يحسم الكلاسيكو أمام النجم الساحلي ويتأهل إلى نصف النهائي

Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 21:24
      
حجز الترجي الرياضي التونسي بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة اليد، إثر فوزه اليوم الجمعة على ضيفه النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 28-19، في مواجهة احتضنتها قاعة الزواوي.

وأنهى الترجي الرياضي الشوط الأول متقدما بنتيجة 16-12، قبل أن يوسع الفارق خلال الفترة الثانية ويحسم الكلاسيكو لصالحه بفارق تسعة أهداف.


ويواصل فريق باب سويقة مطاردته للثنائي المحلي هذا الموسم، بعد أن كان قد توج الشهر الماضي بلقب البطولة للمرة الثامنة والثلاثين في تاريخه.


وتتواصل غدا السبت مباريات الدور ربع النهائي انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال وفق البرنامج التالي:

* بعث بني خيار – النادي الإفريقي بقاعة بني خيار
* الملعب التونسي – نادي ساقية الزيت بقاعة باردو
* جمعية الحمامات – سبورتينغ المكنين بقاعة الحمامات
