JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:06 Tunis

وزير الخارجية يلتقي سفير موريتانيا بتونس بمناسبة انتهاء مهامه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69fe38df010af3.27878992_ghlkiopjqnmfe.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 20:55 قراءة: 0 د, 42 ث
      
التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الجمعة في مقرّ الوزارة، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتونس عالي ولد سيدي عالي، الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.

ومثّل اللقاء مناسبة نوّه خلالها الوزير بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، والحرص الثابت على مواصلة العمل سويّا من أجل الارتقاء بها الى أرفع المستويات والإعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية القادمة. كما أكد الوزير على أهمية تطوير أطر التعاون الاقتصادي والحفاظ على الاستثمارات المشتركة باعتبارها تجسيدا للشراكة التونسية الموريتانية.


ومن جانبه، عبّر السفير الموريتاني عن بالغ امتنانه للسلطات التونسية لما لقيه من دعم وتعاون طيلة فترة عمله، منوّها بعمق الروابط العريقة والاستثنائية التي تجمع الشعبين التونسي والموريتاني، ومشددا بدوره على حرص بلاده على مواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتوسيع مجالاتها، وإيلاء العناية اللازمة قصد تجسيد الاستحقاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في أقرب الآجال الممكنة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328927

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 08 ماي 2026 | 21 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:54
19:16
16:03
12:23
05:18
03:39
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet28°
17° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-16
30°-16
29°-17
37°-18
29°-18
  • Avoirs en devises 25285,8
  • (08/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40026 DT
  • (08/05)
  • 1 $ = 2,87034 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/05)     2844,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/05)   28124 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>