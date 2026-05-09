JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 07:38 Tunis

المصادقة على البرامج الاشهارية و الترويجية لزيت الزيتون المعلّب لسنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/682def1a2eff80.98001905_kofielmngqpjh.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 09 Mai 2026 - 06:33 قراءة: 0 د, 53 ث
      
صادق أعضاء المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلّب على البرامج الإشهارية والترويجية للمؤسسات بعنوان سنة 2026 وذلك خلال الاجتماع الخامس والثلاثون للمجلس، المنعقد الجمعة 8 ماي 2026 ، بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة صلاح الزواري.

وتهدف المصادقة إلى دعم مجهودات المؤسسات الناشطة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون المعلب الرامية إلى تعزيز تموقع زيت الزيتون المعلب التونسي في الأسواق التقليدية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية الواعدة على غرار كندا والولايات المتحدة وأسواق الخليج العربي والصين وروسيا والبرازيل.


وتابع المجلس تنفيذ البرنامج الإشهاري والترويجي لزيت الزيتون المعلب ذو المصلحة العامة بعنوان سنة 2026 الهادف إلى التعريف بالمنشأ التونسي لزيت الزيتون والرفع من قدرته التنافسية.


كما تابع عملية تنظيم المناظرة الوطنية لجائزة أحسن زيت زيتون معلب لموسم 2025-2026.

يشار إلى أنّ صادرات زيت الزيتون المعلّب سجلت إلى موفى مارس 2026، ارتفاعا بـ69 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، اذ بلغت قيمتها 340 مليون دينار.

وتجاوزت الكمّية المصدّرة 20 ألف طن خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 مسجلة ارتفاعا بـ95 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025، والتي كانت في حدود 11 ألف طن.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328926

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 09 ماي 2026 | 22 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:56
19:17
16:03
12:23
05:17
03:37
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet28°
18° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-16
28°-17
35°-17
28°-19
29°-17
  • Avoirs en devises 25285,8
  • (08/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40026 DT
  • (08/05)
  • 1 $ = 2,87034 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/05)     2844,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/05)   28124 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>