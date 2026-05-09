المصادقة على البرامج الاشهارية و الترويجية لزيت الزيتون المعلّب لسنة 2026

صادق أعضاء المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلّب على البرامج الإشهارية والترويجية للمؤسسات بعنوان سنة 2026 وذلك خلال الاجتماع الخامس والثلاثون للمجلس، المنعقد الجمعة 8 ماي 2026 ، بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة صلاح الزواري.وتهدف المصادقة إلى دعم مجهودات المؤسسات الناشطة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون المعلب الرامية إلى تعزيز تموقع زيت الزيتون المعلب التونسي في الأسواق التقليدية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية الواعدة على غرار كندا والولايات المتحدة وأسواق الخليج العربي والصين وروسيا والبرازيل.وتابع المجلس تنفيذ البرنامج الإشهاري والترويجي لزيت الزيتون المعلب ذو المصلحة العامة بعنوان سنة 2026 الهادف إلى التعريف بالمنشأ التونسي لزيت الزيتون والرفع من قدرته التنافسية.كما تابع عملية تنظيم المناظرة الوطنية لجائزة أحسن زيت زيتون معلب لموسم 2025-2026.يشار إلى أنّ صادرات زيت الزيتون المعلّب سجلت إلى موفى مارس 2026، ارتفاعا بـ69 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، اذ بلغت قيمتها 340 مليون دينار.وتجاوزت الكمّية المصدّرة 20 ألف طن خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 مسجلة ارتفاعا بـ95 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025، والتي كانت في حدود 11 ألف طن.