JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:39 Tunis

قبلي: يوم تحسيسي لفائدة فلاحي معتمدية قبلي الجنوبية حول تنظيف الواحة والحماية من الحرائق

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/gabes_chenini_oasis_.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 21:38 قراءة: 1 د, 23 ث
      
نظّمت خليّة الإرشاد الفلاحي بمعتمدية قبلي الجنوبيّة، اليوم الجمعة، بمقر المعتمدية، يوما تحسيسيّا حول تنظيف الواحة ومقاومة الحرائق، وذلك بالتعاون مع قسم التشجير وحماية الأراضي بدائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وفق رئيس الخلية سعاد بن بلقاسم.
وأوضحت بن بلقاسم، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذا اليوم التحسيسي الموجّه للفلّاحين بمختلف مناطق معتمدية قبلي الجنوبية تضمّن مداخلتين تمحورت الأولى حول تنظيف الواحة، وخصّصت الثانية لإبراز الطرق السليمة للتوقي من الحرائق داخل الواحات، مشيرة الى أهمية تنظيف المقاسم الفلاحية من المخلّفات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، خاصة مع اقتراب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
وأضافت أن تنظيف الواحة يعتبر من التقنيات الزراعية المهمة بالنسبة للفلاح، وهي عملية تنطلق عادة من شهر ديسمبر، وتتواصل الى شهر مارس  من كل سنة، ولايجب أن يقتصر هذا  التدخل على النخلة فقط بل من الضروري أن يشمل كامل الواحة ومحيطها.

وأبرزت أنّ عملية التنظيف تشمل قمة وقلب النخلة عبر إزالة بقايا العراجين العالقة، وإزالة الثمار العالقة بالاشواك، مع تنظيف الجذع والعناية به، لتسهيل عملية التسلق، علاوة على تنظيف أو عزل الفسائل الصغيرة المحيطة بالجذع التي تتغذي من أمهاتها وتشكل أرضيّة للأمراض الفطرية.
وتشمل عملية التنظيف إزالة الثمار المتساقطة بالواحة لكسر دورة الحياة بالنسبة  للحشرات وخاصة دودة التمر، وجمع وإزالة الجريد المتيبس، بالإضافة الى العناية بالاشجار المثمرة والزراعات البينية عبر القيام بعملية الزبيرة والمداواة، فضلا عن إزالة الأعشاب الضارة والطفيلية التي تشارك النباتات غذاءها ومنها ما يفرز مواد تبطئ نمو النباتات المزروعة على غرار عشبة النجم التي تمثل ملجأ للحشرات ولعنكبوت الغبار.
كما تشمل عملية التنظيف قنوات الري، وقنوات صرف المياه، الى جانب تنظيف النشعيات المحاذية للواحة لتسهيل انسياب مياه النز، وتجنب مخاطر التغدّق، علاوة على الحرص على عدم تكدّس الفضلات بمحيط الواحة باعتبار أن العديد من أنواع الفضلات بطيئة التحلل في التربة على غرار  الكيس البلاستيكي الذي يتطلب أكثر من 400 سنة للتحلل، وفق نفس المصدر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328922

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 08 ماي 2026 | 21 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:54
19:16
16:03
12:23
05:18
03:39
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet28°
17° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-16
30°-16
29°-17
37°-18
29°-18
  • Avoirs en devises 25285,8
  • (08/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40026 DT
  • (08/05)
  • 1 $ = 2,87034 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/05)     2844,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/05)   28124 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>