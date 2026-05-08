Babnet

تنظيم تظاهرة ليالي قصر غيلان للتراث

Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 20:36
      
تنظم جمعية مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي انطلاقا من عشية اليوم الجمعة والى غاية يوم 10 ماي الجاري تظاهرة ليالي قصر غيلان للتراث في اطار الاحتفال بشهر التراث في دورته 35، وفق ما أكده رئيس هذه الجمعية عز الدين بالطيب لـ"وات".
وأوضح المصدر ذاته بان هذه التظاهرة تنتظم بمنطقة قصر غيلان بالعمق الصحراوي جنوبي مدينة دوز بهدف مزيد التعريف بهذه المنطقة التاريخية التي تستقطب سنويا الاف الزوار باعتبار ما تحتوي عليه من خصائص جغرافية فريدة من نوعها تجمع بين الواحة التي تتوسط الكثبان الرملية وبعض المعالم التراثية على غرار الحصن الروماني.


وأشار عز الدين بالطيب الى ان انطلاقة التظاهرة سيكون عبر تنظيم مسابقة في التصوير الفوتغرافي بالتعاون مع الغرفة الجهوية للمصورين الفوتغرافيين، يليها افتتاح معرض صور فوتغرافية حول مواد البناء في نفزاوة عبر التاريخ من تنظيم صالح الصويعي المرزوقي الذي سيتولى بدوره سرد حكاية حول قصر غيلان كمعلم تاريخي ضارب في القدم ليفسح المجال اثرها لتقديم عرض لطائفة غبنتن ثم سهرة حس القطا كتكريم لروح الفنان بلقاسم بوقنة.
ويشهد اليوم الثاني من التظاهرة تنظيم جولة في واحة قصر غيلان التي تحيط بمنبع للماء الدافئ يليها انطلاق اشغال الورشات التي تشمل ورشة اعداد خبزة الملة وورشة صناعة البلغة المرزوقية، ليخصص مساء اليوم ذاته لاقامة عرض المحفل لفرقة النجوم الخمسة بقيادة الفنان الهادي عبد الظاهر.
ويتضمن هذا العرض لوحات تراثية تشمل رقصة الزقايري والهودج والنخان "رقص الفتيات عبر امالة شعورهن يمينا ويسارا" ثم تتواصل السهرة عبر تنظيم عرض لوحة العرس التقليدي لمحمد بالبشيرليجسد عادات تقليدية متوارثة كالصف والرماية مع تكريم المرحوم علي بن سالم بن عبد النبي قبل فسح المجال لسهرة أصوات من التراث لمجموعة محمد بن قايد.

أما اليوم الثالث والأخير من التظاهرة يتضمن عرض فيلم وثائقي بعنوان "قصر غيلان صخور تتكلم"، من إعداد تلاميذ معهد دوز قبل تكريم المشاركين وتقديم عرض من التراث لتلاميذ مدرسة زعفران من معتمدية دوز الجنوبية والذي ستتخلله قراءات شعرية للتلميذ ياسين غرس الله.
الجمعة 08 ماي 2026 | 21 ذو القعدة 1447
