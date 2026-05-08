مدير عام الحماية المدنية يعاين جاهزية وحدات الحماية المدنية بالقصرين لمجابهة الحرائق والكوارث المحتملة

عاين المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، محمد رشاد السويسي، خلال زيارة عمل ميدانية أداها أمس الخميس إلى وحدات الحماية المدنية التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بالقصرين، مختلف الموارد البشرية واللوجستية الموضوعة على ذمة الوحدات الجهوية، ومدى جاهزيتها لحماية الأرواح والممتلكات بالجهة.وتركزت المعاينة خصوصًا على الإمكانيات المسخرة لتأمين الثروات الغابية والمحاصيل الزراعية، في ظل تزايد مخاطر اندلاع الحرائق خلال هذه الفترة من السنة، وما يستوجبه ذلك من رفع درجات اليقظة والتأهب وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين ، وذلك وفق بلاغ نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة فايسبوك.وشملت الزيارة جولة تفقدية بمختلف الأقسام والوحدات العملياتية التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بالقصرين، حيث اطلع المدير العام على سير العمل وظروف أداء المهام ومدى جاهزية الوحدات الجهوية للتدخل.كما التقى بالإطارات والأعوان واستمع إلى مشاغلهم المهنية واحتياجاتهم، مثمنا ما يبذلونه من مجهودات وتضحيات في سبيل أداء واجبهم الوطني بكل تفان وانضباط، ومشيدا بروح المسؤولية العالية التي يتحلون بها في مجالات الوقاية والتدخل والنجدة.ودعا السويسي إلى ضرورة مواصلة العمل بنفس الجدية والجاهزية، مع مزيد دعم الاستعداد الدائم لمجابهة مختلف الكوارث والمخاطر المحتملة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، مشددا على أهمية الإحاطة بالأعوان والإطارات وتوفير أفضل ظروف العمل بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمواطن.