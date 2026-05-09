حملة نظافة وتوعية بغابة دار شيشو الاحد 10 ماي 2026 ببادرة من جمعية "أحبّاء الطيور" وشركائها

تنظم جمعية "أحبّاء الطيور" وشركاؤها يوم الاحد 10 ماي 2026 حملة نظافة وتوعي بغابة شيشو (ولاية نابل) بما من شانه ان يرفع الوعي لدى المواطنين باهمية حماية الطيور وموائلها الطبيعية ولا سيما محطات توقفها في رحلة هجرتها.وتعتبر غابة دار شيشو، الممتدة على مناطق الهوارية وقليبية وحمام الاغزاز، على غرار العديد من الغابات مخزنا طبيعيا للكربون وحليفا هاما في مكافحة التغيرات المناخية، ذلك انها تقدم أيضًا خدمات لا حصر لها للطبيعة والإنسان.وتشكل الغابة بالنسبة للعديد من الحيوانات والنباتات، موطنًا يوفر المأوى والغذاء، لا سيما للعديد من الطيور المهاجرة التي تتوقف فيها في الربيع والخريف خلال رحلات هجرتها الطويلة. وبالنسبة للكثيرين، الغابة هي مكان للعمل وللتعلم وللترفيه أو مساحة لممارسة هواياتهم.واضافت الجمعية انه، وللاسف، لا تحظى الغابة باحترام الجميع على الوجه المطلوب، إذ تراكمت فيها مع مرور الزمن العديد من نقاط القمامة غير المرغوب فيها والخطرة مبينة ان هذا الامر شكل حافزا للرغبة في تغيير الوضع والعمل علىان تظل غابة دار شيشو مكانًا ممتعاا للعيش والاسترخاء.وفي سياق مهامها للحفاظ على الطيور وموائلها الطبيعية، تنظم جمعية "احباء الطيور" بالتعاون مع دائرة الغابات في نابل والادارة العامة للغابات واحدى دور الضيافة الخاصة والسكان المحليين، حملة تنظيف وتوعية ومراقبة للطيور يوم الأحد 10 ماي 2026 في غابة دار شيشو في الوطن القبلي.ويتضمن البرنامج عمليات تنظيف ومراقبة مؤطرة للطيور في اطار الجهود المشتركة للحفاظ على الموائل الطبيعية لها بالوطن القبلي وتوعية المواطنين باهمة حماية الطيور المهاجرة ومواقع استراحتها في رحلة هجرتها وارساء تبادل وتعاون مع السكان المحليين. وتتنزل هذا المبادرة في اطار مشروع حماية مسار الطيور المهاجرة في تونس"Safe Flyways IKB3 –Réduire la mise à mort illégale des oiseaux (IKB) en Tunisie" والذي تموله جمعية الطيور العالمية و"اوروناتور" وكذلك في سياق الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة 2026ويحتفل العالم غدا السبت 9 ماي 2026 باليوم العالمي للطيور المهاجرة، علما وانه يجري الاحتفال به مرتين كل سنة، خلال السبت الثاني من شهري ماي وأكتوبر ، حيث يرتبط هذان اليومان بموعد هجرات الطيور التي تنطلق في بداية الصيف وبداية الخريف.وسيكون الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة الذي اتخذ هذه السنة شعار "كل طائر يُعَدّ… مشاهدتك تهمنا"، فرصة للتركيز على أهمية الرصد التشاركي وحماية الطيور المهاجرة وموائلها، خاصة مع التهديدات البيئية، وتزامناً مع فترات الهجرة.