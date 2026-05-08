الدورة الترشيحية لكاس افريقيا للامم للرقبي النسائي ب15 لاعبة - المنتخب التونسي يكتسح نظيره الايفواري بنتيجة 85-صفر

حقق المنتخب التونسي للرقبي النسائي ب15 لاعبة فوزا عريضا على نظيره الايفواري بنتيجة 85-صفر (الشوط الأول 41-صفر) اليوم الجمعة بملعب الرقبي بالمنزه في اطار الجولة الافتتاحية للدورة الترشيحية لكاس افريقيا للامم التي تتواصل إلى غاية 16 ماي الجاري.وتقام الدورة بمشاركة ثلاثة منتخبات هي تونس والمغرب وكوت ديفوار في شكل بطولة مصغرة من ثلاث جولات على ان يتاهل في اعقابها صاحب المركز الاول الى النهائيات القارية المقررة سنة 2027.ولحساب الجولة الثانية المقررة يوم 12 ماي الحالي، يلاقي المنتخب المغربي نظيره الايفواري على ان تختتم الدورة بمقابلة الجولة الثالثة والاخيرة التي ستجمع المنتخب التونسي بنظيره المغربي يوم 16 من الشهر ذاته.تونس - كوت ديفوار 85-صفر1- تونس 4 12- كوت ديفوار صفر 13-المغرب صفر صفرملعب الرقبي بالمنزهس 15 و30دق / المغرب - كوت ديفوارملعب الرقبي بالمنزهس 15 و30دق / تونس - المغرب