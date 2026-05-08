الدورة الترشيحية لكاس افريقيا للامم للرقبي النسائي ب15 لاعبة - المنتخب التونسي يكتسح نظيره الايفواري بنتيجة 85-صفر

Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 18:32
      
حقق المنتخب التونسي للرقبي النسائي ب15 لاعبة فوزا عريضا على نظيره الايفواري بنتيجة 85-صفر (الشوط الأول 41-صفر) اليوم الجمعة بملعب الرقبي بالمنزه في اطار الجولة الافتتاحية للدورة الترشيحية لكاس افريقيا للامم التي تتواصل إلى غاية 16 ماي الجاري.

وتقام الدورة بمشاركة ثلاثة منتخبات هي تونس والمغرب وكوت ديفوار في شكل بطولة مصغرة من ثلاث جولات على ان يتاهل في اعقابها صاحب المركز الاول الى النهائيات القارية المقررة سنة 2027.


ولحساب الجولة الثانية المقررة يوم 12 ماي الحالي، يلاقي المنتخب المغربي نظيره الايفواري على ان تختتم الدورة بمقابلة الجولة الثالثة والاخيرة التي ستجمع المنتخب التونسي بنظيره المغربي يوم 16 من الشهر ذاته.


الجمعة 8 ماي 2026
تونس - كوت ديفوار 85-صفر

الترتيب ن ل
1- تونس 4 1
2- كوت ديفوار صفر 1
3-المغرب صفر صفر

بقية البرنامج

ملعب الرقبي بالمنزه
س 15 و30دق / المغرب - كوت ديفوار


السبت 16 ماي 2026
ملعب الرقبي بالمنزه
س 15 و30دق / تونس - المغرب

