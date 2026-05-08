الاعلان عن انطلاق مشروع " محطة الفنون لمرناق" يومي 16 و17 ماي 2026 بدار الثقافة مرناق
أعلنت دار الثقافة مرناق عن انطلاق مشروع " محطة الفنون لمرناق" يومي 16 و17 ماي 2026 بدار الثقافة مرناق من ولاية بن عروس، عن انطلاق مشروع " محطة الفنون بمرناق" يوم السبت 16 ماي الجاري، وذلك ضمن برنامج " شوارع المدن المبدعة " الذي تشرف عليه الادارة العامة للعمل الثقافي
ويندرج هذا المشروع وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لدار الثقافة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" في اطار دعم الثقافة التشاركية وتثمين الفضاءالعام وتعزيز دور الفن في التنمية المحلية
ويهدف المشروع الى تحويل محطة النقل العمومي الى فضاء ابداعي مفتوح يحتضن مختلف التعبيرات الفنية والشبابية
كما يرمي الى تشريك المواطنين والمجتمع المدني والشباب والمبدع المحلي في تجميل الفضاء العام بتأطير من المختصين في المجال ودعم فنون الشارع مثل الجداريا والرب ومسرح الشارع والرقص المعاصر
وسيمكن المشروع من تثمين التراث المحلي لمدينة مرناق عن طريق محامل فنية ذو بعد جمالي يبرز خصوصية المنطقة ورموزها التراثية وكل ما يميز المدينة
وسيتيح، أيضا من نشر ثقافة المحافظة على البيئة والملك العام وخلق ديناميكية ثقافية وتنموية محلية تشاركية وابراز الطاقات الفنية الابداعية الشبابية بمرناق وخارجها
ويتضمن البرنامج تقديم المشروع والتعريف بأهدافه وأبعاده وعرض تجارب ملهمة محلية وجهوية ووطنية ذوأبعاد جمالية ترتقي بالفضاء العام وتحفز المواطنين والمتدخلين بالنسج على المنوال
كما سيتم، يوم الاحد 17 ماي الجاري، ورشات تفكير تفاعلية تجمع المواطنين والمجتمع المدني والفنانين والشباب والسلط المحلية ومختلف المتدخلين في المشروع من أجل بلورة تصورات جماعية فنية جمالية
واقعية قابلة للتنفيذ لانجاز المشروع
ودعت دار الثقافة المهتمين بالفن والثقافة والعمل البيئي والتنموي والتوعوي للمشاركة والمساهمة في انجاح هذا المشروع الجماعي لمدينة مرناق يبرز ابداعات وطاقات الشباب المحلي في مختلف الفنون
ويرتقي بالوعي المجتمعي في الشأن البيئي والمحافظة على الملك العام ويضفي جمالية على الفضاء العام بالمدينة
