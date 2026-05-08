"من الأزمة إلى الفرصة" شعار يوم دراسي بمجلس نواب الشعب يوم 12 ماي 2026

تنظم عمادة المهندسين التونسيين بالتعاون مع لجنة الفلاحة صلب مجلس نواب الشعب، يوم 12 ماي 2026، يوم دراسي تحت شعار: "من الأزمة إلى الفرصة".ويهدف هذا اللقاء، وفق بلاغ صادر عن العمادة، إلى تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية من خلال التكنولوجيا والتشريعات الداعمة لزيت الزيتون التونسي الممتاز.وسيجمع اليوم الدراسي، نخبة من الخبراء والمهندسين وصناع القرار لتقديم حلول هندسية مبتكرة وبحث الإرادة التشريعية اللازمة لإنقاذ قطاع الزيتون وتطويره لمواجهة التحديات الراهنة.