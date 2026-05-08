أُعلن، اليوم الجمعة، بمدينة قربة من ولاية نابل، الإعلان عن تتويج جهة الوطن القبلي منطقة عالمية لفن الطهي لسنة 2028 وذلك في إطار مبادرة دولية يشرف عليها المعهد الدولي لفنون الطهي والثقافة والفنون والسياحة.​وقال المندوب الجهوي للسياحة بنابل، وحيد بن فرج، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ" هذا التتويج للوطن القبلي هو ثمرة عمل جاد لإبراز فنّ الطهي كأحد المكونات الأساسية للسياحة التونسية، لتنضم الجهة إلى منصة عالمية تضم حوالي 60 منطقة حول العالم، وتُؤهل لاحتضان القمة العالمية لفن الطهي لسنة 2028.​وأضاف أن لجنة تحكيم دولية ضمّت جنسيات مختلفة أدّت زيارة إلى ولاية نابل منذ بداية الأسبوع الجاري، واطّلعت على مدى استعداد الجهة بما تمتلكه من موروث ثقافي وتاريخي وبيئي يؤهلها للمنافسة العالمية، وقد أثنت على التنوع الغذائي والموروث الحضاري للجهة.​وتابع أنه تم التركيز خلال الزيارات الميدانية بشكل خاص على "زيتونة الشرف" لما لها من أبعاد ثقافية وغذائية مرتبطة بالمنتج المحلي، مشيرا إلى أن هذا العمل يتماشى مع استراتيجية وزارة السياحة في تثمين الموروث المحلي والتقليدي، ويدعم التوجه الحالي لتعزيز السياحة المستدامة والسياحة المميزة.​وأبرز أن هذا التتويج، الذي يعزّز مكانة تونس ويفتح آفاقا جديدة لجذب السياح على مدار السنة دون الاقتصار على الموسم الصيفي، يستوجب عملا مكثّاف للإعداد للقمة العالمية للطهي في عام 2028، لافتا إلى أن جهة الوطن القبلي تمتلك مقوّمات سياحية متنوعة تشمل ​السياحة الشاطئية​، والسياحة المستدامة والبيئية، و​سياحة الاستشفاء، والسياحة الثقافية.ومن جهتها، بيّنت المؤسسة والمديرة التنفيذية لمبادرة "ساوا تايست أوف تونيزيا"، لمياء التميمي، أن منطقة الوطن القبلي ستستضيف على مدار عام كامل ممثلين عن حوالي 60 منطقة من العالم متحصلة على هذه العلامة لاكتشاف الوطن القبلي والاطلاع على تنوعه السياحي، لافتة إلى أنّ منطقة الوطن القبلي تمثّل أول مرشح إفريقي ينضم إلى منصة المناطق العالمية لفن الطهي بما يؤهلها لتحتضن القمة العالمية لفن الطهي سنة 2028 .​​وأوضحت أن زيارة الوفد لمنطقة الوطن القبلي ارتكزت على الدقة وانتقاء بعض المناطق من سليمان إلى الهوارية مع التوقف في تاكلسة بزيارة لمزرعة بيولوجية، والموقع الأثري بكركوان، والتمتع في منطقة الحطوبة للمشاركة في صنع "كعك قليبية" الشهير، بالإضافة إلى الإقامة في نزل مختلفة للاطلاع على تنوّع خيارات السكن في تونس، واختتمت الجولة في "الحمامات" مع سفيرات المدينة.ومن جانبها، اعتبرت رئيسة المعهد الدولي لفن الطهي والثقافة والفنون السياحية، ديانا دود، أن منح منطقة الوطن القبلي هذا التتويج العالمي لا يتصل فقط بامتلاك فنون طهي، بل هو تتويج للتعاون بين مختلف الأطراف المعنية والعاملة عبر قطاعات متعددة، بما يساهم في دعم التنوع الغذائي والثقافي للأجيال القادمة.وأشارت إلى أن الوفد الذي يضم لجنة التحكيم استمتع خلال هذه الزيارة بأطباق شهية منها بالخصوص "الشكشوكة"، و"البريك"، و"المقروض"، واطّلع خلال ورشات حيّة على كيفية صنع "كعك التقليدي" بمدينة قليبية.وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الترشح، الذي يندرج ضمن مسار يهدف الى تثمين التراث الغذائي لجهة الوطن القبلي وتعزيز منظومتها المرتبطة بفنون الطبخ بما يدعم التنمية الثقافية والسياحية المستدامة، يأتي اثر توقيع بروتوكول تعاون بين المندوبية الجهوية للتنمية السياحية بنابل، والمعهد التكويني لمهن السياحة بنابل، والجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة بقربة ومبادرة "ساوا تايست أوف تونيزيا".