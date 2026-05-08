"خرجة اللباس التقليدي" السبت للاحتفاء بأصالة الموروث التونسي وتنوعه

تنظم دار الثقافة ابن رشيق بالشراكة مع جمعية تراثنا ، السبت، "خرجة اللباس التقليدي" للاحتفاء بأصالة الموروث التونسي وتنوعه.وياتي تنظيم هذا النشاط في اطار الاحتفال بالدورة ال 35 لشهر التراث الممتد من 18 أفريل إلى 18 ماي 2026 تحت شعار " التراث وفن العمارة ".وتهدف هذه التظاهرة الثقافية الى تثمين التراث الثقافي التونسي والمحافظة عليه والتعريف باللباس بالتقليدي كجزء من الهوية الوطنية الى جانب خلق فضاء تفاعلي يجمع بين الفن والتراثويتضمن البرنامج خرجة باللباس التقليدي تجوب محيط دار الثقافة في لوحة حية تعكس جمال الازياء التونسية الاصيلة وعرض أزياء تراثي على ركح الدار يبرز ثراء وتنوع اللباس التقليدي من مختلف جهات البلاد.وجمعية تراثنا (Association Tourathna) هي منظمة غير حكومية تونسية، تأسست في أفريل 2015، تعنى بحماية وتثمين التراث الثقافي التونسي اللامادي. كما تهدف إلى إحياء الموروث التقليدي ودعم الحرفيين وتنظيم تظاهرات ثقافية مثل "الخرجة التونسية" للتعريف باللباس التقليدي التونسي.رصد