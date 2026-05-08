أمطار متفرقة بعدد من الجهات… ووادي مليز تسجل أعلى الكميات بـ18 ملم

أبرز كميات الأمطار المسجلة حسب الولايات



سجلت عدة مناطق من البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كميات متفاوتة من الأمطار، وفق المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، وذلك من الساعة السابعة صباحا من يوم الخميس 7 ماي إلى الساعة السابعة صباحا من يوم الجمعة 8 ماي 2026.وسُجلت أعلى كمية أمطار بمنطقة وادي مليز من ولاية جندوبة بـ* وادي مليز:* غار الدماء:* جندوبة:* بلطة بوعوان:* فرنانة:* بوسالم:* بني مطير:* عين دراهم:* الطويرف:* ساقية سيدي يوسف:* وادي ملاق:* قلعة سنان:* نبر:* برقو:* مكثر:* سيدي بورويس:* الروحية:* محطة وادي الزرقاء:* عمدون:* سد كساب:* تيبار:* حيدرة:* تالة:* العيون:كما شهدت ولايات أريانة وبن عروس وتونس ومنوبة وبنزرت ونابل تساقطات ضعيفة إلى متوسطة، تراوحت في أغلبها بين 1 و6 ملم.كما تم تسجيل كميات محدودة بكل من قفصة وقبلي وسيدي بوزيد.