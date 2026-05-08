أمطار متفرقة بعدد من الجهات… ووادي مليز تسجل أعلى الكميات بـ18 ملم
سجلت عدة مناطق من البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كميات متفاوتة من الأمطار، وفق المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، وذلك من الساعة السابعة صباحا من يوم الخميس 7 ماي إلى الساعة السابعة صباحا من يوم الجمعة 8 ماي 2026.
وسُجلت أعلى كمية أمطار بمنطقة وادي مليز من ولاية جندوبة بـ18 مليمترا.
أبرز كميات الأمطار المسجلة حسب الولايات
ولاية جندوبة* وادي مليز: 18 ملم
* غار الدماء: 13 ملم
* جندوبة: 13 ملم
* بلطة بوعوان: 9 ملم
* فرنانة: 9 ملم
* بوسالم: 9 ملم
* بني مطير: 8 ملم
* عين دراهم: 7 ملم
ولاية الكاف* الطويرف: 12 ملم
* ساقية سيدي يوسف: 10 ملم
* وادي ملاق: 7 ملم
* قلعة سنان: 6 ملم
* نبر: 6 ملم
ولاية سليانة* برقو: 12 ملم
* مكثر: 7 ملم
* سيدي بورويس: 5 ملم
* الروحية: 4 ملم
ولاية باجة* محطة وادي الزرقاء: 9 ملم
* عمدون: 7 ملم
* سد كساب: 7 ملم
* تيبار: 6 ملم
ولاية القصرين* حيدرة: 8 ملم
* تالة: 5 ملم
* العيون: 5 ملم
كما شهدت ولايات أريانة وبن عروس وتونس ومنوبة وبنزرت ونابل تساقطات ضعيفة إلى متوسطة، تراوحت في أغلبها بين 1 و6 ملم.
كما تم تسجيل كميات محدودة بكل من قفصة وقبلي وسيدي بوزيد.
وسُجلت أعلى كمية أمطار بمنطقة وادي مليز من ولاية جندوبة بـ18 مليمترا.
أبرز كميات الأمطار المسجلة حسب الولايات
ولاية جندوبة* وادي مليز: 18 ملم
* غار الدماء: 13 ملم
* جندوبة: 13 ملم
* بلطة بوعوان: 9 ملم
* فرنانة: 9 ملم
* بوسالم: 9 ملم
* بني مطير: 8 ملم
* عين دراهم: 7 ملم
ولاية الكاف* الطويرف: 12 ملم
* ساقية سيدي يوسف: 10 ملم
* وادي ملاق: 7 ملم
* قلعة سنان: 6 ملم
* نبر: 6 ملم
ولاية سليانة* برقو: 12 ملم
* مكثر: 7 ملم
* سيدي بورويس: 5 ملم
* الروحية: 4 ملم
ولاية باجة* محطة وادي الزرقاء: 9 ملم
* عمدون: 7 ملم
* سد كساب: 7 ملم
* تيبار: 6 ملم
ولاية القصرين* حيدرة: 8 ملم
* تالة: 5 ملم
* العيون: 5 ملم
كما شهدت ولايات أريانة وبن عروس وتونس ومنوبة وبنزرت ونابل تساقطات ضعيفة إلى متوسطة، تراوحت في أغلبها بين 1 و6 ملم.
كما تم تسجيل كميات محدودة بكل من قفصة وقبلي وسيدي بوزيد.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328908