أمطار متفرقة بعدد من الجهات… ووادي مليز تسجل أعلى الكميات بـ18 ملم

Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 16:30
      
سجلت عدة مناطق من البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كميات متفاوتة من الأمطار، وفق المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، وذلك من الساعة السابعة صباحا من يوم الخميس 7 ماي إلى الساعة السابعة صباحا من يوم الجمعة 8 ماي 2026.

وسُجلت أعلى كمية أمطار بمنطقة وادي مليز من ولاية جندوبة بـ18 مليمترا.


أبرز كميات الأمطار المسجلة حسب الولايات

ولاية جندوبة

* وادي مليز: 18 ملم
* غار الدماء: 13 ملم
* جندوبة: 13 ملم
* بلطة بوعوان: 9 ملم
* فرنانة: 9 ملم
* بوسالم: 9 ملم
* بني مطير: 8 ملم
* عين دراهم: 7 ملم

ولاية الكاف

* الطويرف: 12 ملم
* ساقية سيدي يوسف: 10 ملم
* وادي ملاق: 7 ملم
* قلعة سنان: 6 ملم
* نبر: 6 ملم

ولاية سليانة

* برقو: 12 ملم
* مكثر: 7 ملم
* سيدي بورويس: 5 ملم
* الروحية: 4 ملم

ولاية باجة

* محطة وادي الزرقاء: 9 ملم
* عمدون: 7 ملم
* سد كساب: 7 ملم
* تيبار: 6 ملم

ولاية القصرين

* حيدرة: 8 ملم
* تالة: 5 ملم
* العيون: 5 ملم

كما شهدت ولايات أريانة وبن عروس وتونس ومنوبة وبنزرت ونابل تساقطات ضعيفة إلى متوسطة، تراوحت في أغلبها بين 1 و6 ملم.

كما تم تسجيل كميات محدودة بكل من قفصة وقبلي وسيدي بوزيد.
