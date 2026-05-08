كأس تونس للكرة الطائرة: النجم الساحلي يفوز على مولدية بوسالم 3-صفر ويصعد الى الدور النهائي

Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 16:27
      
تأهل النجم الساحلي الى الدور النهائي لمسابقة كأس تونس للكرة الطائرة لموسم 2025-2026 عقب فوزه اليوم الجمعة على ضيفه مولدية بوسالم بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.
وجاءت تفاصيل أشواط اللقاء الذي أقيم بقاعة مساكن بواقع 25-19 و25-23 و25-23.
وسيلاقي النجم الساحلي في الدور النهائي المقرر يوم الجمعة 15 ماي الجاري بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس المتأهل من الدور نصف نهائي الثاني الذي سيجمع غدا السبت بقاعة الزواوي الترجي الرياضي بالنادي الصفاقسي انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال.


