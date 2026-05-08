JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 16:27 Tunis

الاعلان عن انطلاق مشروع " محطة الفنون لمرناق" يومي 16 و17 ماي 2026 بدار الثقافة مرناق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69fdf35a9265d1.75216209_jnlqegfokpimh.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 15:49 قراءة: 1 د, 17 ث
      
أعلنت دار الثقافة مرناق من ولاية بن عروس، عن انطلاق مشروع " محطة الفنون بمرناق" يوم السبت 16 ماي الجاري، وذلك ضمن برنامج " شوارع المدن المبدعة " الذي تشرف عليه الادارة العامة للعمل الثقافي

ويندرج هذا المشروع وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لدار الثقافة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" في اطار دعم الثقافة التشاركية وتثمين الفضاءالعام وتعزيز دور الفن في التنمية المحلية


ويهدف المشروع الى تحويل محطة النقل العمومي الى فضاء ابداعي مفتوح يحتضن مختلف التعبيرات الفنية والشبابية


كما يرمي الى تشريك المواطنين والمجتمع المدني والشباب والمبدع المحلي في تجميل الفضاء العام بتأطير من المختصين في المجال ودعم فنون الشارع مثل الجداريا والرب ومسرح الشارع والرقص المعاصر

وسيمكن المشروع من تثمين التراث المحلي لمدينة مرناق عن طريق محامل فنية ذو بعد جمالي يبرز خصوصية المنطقة ورموزها التراثية وكل ما يميز المدينة

وسيتيح، أيضا من نشر ثقافة المحافظة على البيئة والملك العام وخلق ديناميكية ثقافية وتنموية محلية تشاركية وابراز الطاقات الفنية الابداعية الشبابية بمرناق وخارجها

ويتضمن البرنامج تقديم المشروع والتعريف بأهدافه وأبعاده وعرض تجارب ملهمة محلية وجهوية ووطنية ذوأبعاد جمالية ترتقي بالفضاء العام وتحفز المواطنين والمتدخلين بالنسج على المنوال

كما سيتم، يوم الاحد 17 ماي الجاري، ورشات تفكير تفاعلية تجمع المواطنين والمجتمع المدني والفنانين والشباب والسلط المحلية ومختلف المتدخلين في المشروع من أجل بلورة تصورات جماعية فنية جمالية
واقعية قابلة للتنفيذ لانجاز المشروع

ودعت دار الثقافة المهتمين بالفن والثقافة والعمل البيئي والتنموي والتوعوي للمشاركة والمساهمة في انجاح هذا المشروع الجماعي لمدينة مرناق يبرز ابداعات وطاقات الشباب المحلي في مختلف الفنون
ويرتقي بالوعي المجتمعي في الشأن البيئي والمحافظة على الملك العام ويضفي جمالية على الفضاء العام بالمدينة
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328904

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 08 ماي 2026 | 21 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:54
19:16
16:03
12:23
05:18
03:39
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet27°
25° Babnet
الــرياح:
8.75 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-16
29°-16
29°-17
35°-17
28°-19
  • Avoirs en devises 25167,8
  • (07/05)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,40391 DT
  • (07/05)
  • 1 $ = 2,87496 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/05)     2844,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/05)   28124 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>