الاعلان عن انطلاق مشروع " محطة الفنون لمرناق" يومي 16 و17 ماي 2026 بدار الثقافة مرناق

أعلنت دار الثقافة مرناق من ولاية بن عروس، عن انطلاق مشروع " محطة الفنون بمرناق" يوم السبت 16 ماي الجاري، وذلك ضمن برنامج " شوارع المدن المبدعة " الذي تشرف عليه الادارة العامة للعمل الثقافيويندرج هذا المشروع وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لدار الثقافة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" في اطار دعم الثقافة التشاركية وتثمين الفضاءالعام وتعزيز دور الفن في التنمية المحليةويهدف المشروع الى تحويل محطة النقل العمومي الى فضاء ابداعي مفتوح يحتضن مختلف التعبيرات الفنية والشبابيةكما يرمي الى تشريك المواطنين والمجتمع المدني والشباب والمبدع المحلي في تجميل الفضاء العام بتأطير من المختصين في المجال ودعم فنون الشارع مثل الجداريا والرب ومسرح الشارع والرقص المعاصروسيمكن المشروع من تثمين التراث المحلي لمدينة مرناق عن طريق محامل فنية ذو بعد جمالي يبرز خصوصية المنطقة ورموزها التراثية وكل ما يميز المدينةوسيتيح، أيضا من نشر ثقافة المحافظة على البيئة والملك العام وخلق ديناميكية ثقافية وتنموية محلية تشاركية وابراز الطاقات الفنية الابداعية الشبابية بمرناق وخارجهاويتضمن البرنامج تقديم المشروع والتعريف بأهدافه وأبعاده وعرض تجارب ملهمة محلية وجهوية ووطنية ذوأبعاد جمالية ترتقي بالفضاء العام وتحفز المواطنين والمتدخلين بالنسج على المنوالكما سيتم، يوم الاحد 17 ماي الجاري، ورشات تفكير تفاعلية تجمع المواطنين والمجتمع المدني والفنانين والشباب والسلط المحلية ومختلف المتدخلين في المشروع من أجل بلورة تصورات جماعية فنية جماليةواقعية قابلة للتنفيذ لانجاز المشروعودعت دار الثقافة المهتمين بالفن والثقافة والعمل البيئي والتنموي والتوعوي للمشاركة والمساهمة في انجاح هذا المشروع الجماعي لمدينة مرناق يبرز ابداعات وطاقات الشباب المحلي في مختلف الفنونويرتقي بالوعي المجتمعي في الشأن البيئي والمحافظة على الملك العام ويضفي جمالية على الفضاء العام بالمدينة