JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 16:27 Tunis

الجامعة التونسية لكرة السلة تطلق تطبيقتها الجديدة الرسمية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69fdf30a817fc4.46609461_qogiehfkmnjpl.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 15:27 قراءة: 0 د, 34 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة اليوم الجمعة عن اطلاق تطبيقتها الجديدة الرسمية تحت مسمى FTBB App التي تمثل نقلة رقمية تجسد رؤية اتصالية حديثة تهدف الى توفير المعلومة الحينية للجماهير الرياضية في مختلف المسابقات و الاحداث ذات العلاقة بالجامعة .
واضافت الجامعة التونسية لكرة السلة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان التطبيقة الرسمية الجديدة ستتيح المتابعة الحينية و الفورية لجميع المباريات و الاطلاع على النتائج و الترتيب و الاحصائيات بصفة مباشرة فضلا عن متابعة مختلف المسابقات الوطنية في مختلف الاصناف مع مواكبة اخبار المنتخبات الوطنية بصفة فورية .
واضافت الجامعة انه يمكن من خلال التطبيقة الجديدة FTBB App مشاهدة المباريات و البث المباشر لها و الاطلاع على البرنامج الكامل للمباريات و التعيينات.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328903

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 08 ماي 2026 | 21 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:54
19:16
16:03
12:23
05:18
03:39
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet27°
25° Babnet
الــرياح:
8.75 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-16
29°-16
29°-17
35°-17
28°-19
  • Avoirs en devises 25167,8
  • (07/05)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,40391 DT
  • (07/05)
  • 1 $ = 2,87496 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/05)     2844,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/05)   28124 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>