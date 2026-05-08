الجامعة التونسية لكرة السلة تطلق تطبيقتها الجديدة الرسمية

اعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة اليوم الجمعة عن اطلاق تطبيقتها الجديدة الرسمية تحت مسمى FTBB App التي تمثل نقلة رقمية تجسد رؤية اتصالية حديثة تهدف الى توفير المعلومة الحينية للجماهير الرياضية في مختلف المسابقات و الاحداث ذات العلاقة بالجامعة .واضافت الجامعة التونسية لكرة السلة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان التطبيقة الرسمية الجديدة ستتيح المتابعة الحينية و الفورية لجميع المباريات و الاطلاع على النتائج و الترتيب و الاحصائيات بصفة مباشرة فضلا عن متابعة مختلف المسابقات الوطنية في مختلف الاصناف مع مواكبة اخبار المنتخبات الوطنية بصفة فورية .واضافت الجامعة انه يمكن من خلال التطبيقة الجديدة FTBB App مشاهدة المباريات و البث المباشر لها و الاطلاع على البرنامج الكامل للمباريات و التعيينات.