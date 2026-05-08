JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:39 Tunis

توزر: نادي الأطفال المتنقل بتوزر يختتم أنشطته للتوعية بطيف التوحد بيوم تثقيفي بالروضة العمومية حي السلام

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/jerid1040.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 21:06 قراءة: 2 د, 0 ث
      
 نظّم نادي الأطفال المتنقل بتوزر، اليوم الجمعة، في اختتام أنشطته بمناسبة شهر التوعية بطيف التوحد، يوما تثقيفيا تحسيسيا لفائدة أولياء الأطفال المسجلين بالروضة العمومية حي السلام بمدينة توزر، بهدف زيادة الوعي المجتمعي في مؤسسات الطفولة المبكرة حول طيف التوحد واكتشافه مبكرا، حسب مديرة النادي شريفة خليفي.
وانتظم اليوم التثقيفي تحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات العمومية والخاصة العاملة في مجال رعاية الطفولة وحاملي الإعاقة، وذلك تتويجا لسلسة من الأنشطة في المدارس الحدودية والأسواق الأسبوعية ساهم في تأثيثها نادي الأطفال المتنقل وعدد من الشركاء في المجال.
وبيّنت خليفي، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ الأنشطة المنفّذة طيلة شهر سعت إلى تشريك كافة المؤسسات المعنية بمصلحة الطفل والولي، بالنظر إلى غياب الوعي حول طيف التوحد لدى فئة واسعة من الأولياء وجهلهم أساليب التشخيص المبكر، وفق تقديرها.

وأضافت أنه مع تزايد أعداد الحاملين لهذا الطيف، تقرّرت برمجة دورات تكوين لرياض الأطفال والمربين، بهدف اعداد مجموعة من المربين في المؤسسات التربوية ومؤسسات ما قبل الدراسة مختصّين في طيف التوحد وفرط الحركة وذوي الحاجيات الخصوصية بشكل عام، تماشيا مع توجهات وزارة التربية ووزارة شؤون المرأة والأسرة بإدماج هذه الفئة في المجتمع.
وأمّن تدخلات اليوم التثقيفي مختصون في الصحة العمومية ومندوب حماية الطفولة وممثل عن المندوبية الجهوبة للتربية وأخصائيين نفسانيين، من خلال مداخلات وتبسيط وشرح لكيفية التشخيص والتعامل مع أطفال طيف التوحد،  على أن تخصص فترة ما بعد الظهر من هذا اليوم التثقيفي للتنشيط الجماهيري للأطفال وأسرهم بحضور مربين.
كماتحدثت مجموعة من المربيات بمؤسسات طفولة عن تجربتهن في استقبال أطفال من ذوي طيف التوحد برياض الأطفال، وأشارت في هذا السياق سعاد سعد منشطة بالروضة العمومية حي السلام إلى الصعوبات التي واجهتهن في الإحاطة بذوي طيف التوحد بالنظر إلى عدد الأطفال بالقسم الواحد والذي يتجاوز 25 طفلا، وحاجة طفل التوحد إلى رعاية خاصة، مع غياب تكوين أكاديمي لأغلب المنشطين يمكنهم من آليات التعامل مع هذه الفئة.

من جانبها، تحدثت أحلام مسعي، صاحبة روضة خاصة، عن تجربتها التي انطلقت سنة 2007، مبيّنة أنّ طيف التوحد لم يكن معروفا جيّدا آنذاك كما هو الشأن حاليا، ورغم غياب التكوين في السنوات الأولى، إلا أنه بفضل إحداث جمعية تعنى بالتوحد في الجهة ساهمت في تنظيم دورات لرياض الأطفال ومربي المدارس الابتدائية، تم خلق قدر محترم من المعارف والمهارات أثرى التجربة الشخصية لديهم.
وأكّدت أنّه بعد سنوات من عدم المعرفة الكافية بهذا الطيف، أصبح الوعي كبيرا حاليا لدى المربين والعائلات بأعراضه وطرق التعامل مع الطفل المصاب به، داعية الأسر إلى توفير مساحة أكبر للعب مع الطفل، وتمكينه من مصافحة الطبيعة، واللعب بمواد طبيعية كالماء والتراب، وهي أساليب معتمدة للتخفيف من حدة طيف التوحد والحماية من تفاقمه.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328902

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 08 ماي 2026 | 21 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:54
19:16
16:03
12:23
05:18
03:39
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet28°
17° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-16
30°-16
29°-17
37°-18
29°-18
  • Avoirs en devises 25285,8
  • (08/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40026 DT
  • (08/05)
  • 1 $ = 2,87034 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/05)     2844,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/05)   28124 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>