سفير الولايات المتحدة بتونس : احتفالية "حرية 250 والى الأبد" مقتبس من أول معاهدة صداقة مع تونس
أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، بيل بزي، أن شعار احتفالية بلاده بذكرى الاستقلال " حرية 250 إلى الأبد "، مقتبس من أول معاهدة صداقة بين الولايات المتحدة وتونس .
وقال وفق فيديو مصور نشرته السفارة على صفحتها بمنصة "فايسبوك "، اليوم الجمعة، " إن المعاهدة التى تم توقيعها منذ أكثر من قرنين ، تؤكد أن أسلافنا أدركوا الإمكانات الكبيرة لهذه العلاقة العظيمة ".
وأضاف أن " الصداقة القوية والعريقة بين البلدين مازالت تلهم وتدفع للعمل إلى الأمام "، مقدما خلال هذه الكلمة تهنئته لاحتفال تونس بالذكرى 70 للاستقلال .
كما جدد بزي العزم على مزيد استكشاف فرص عمل، وتعزيز الشراكة العسكرية والأمنية بين البلدين.
وقال وفق فيديو مصور نشرته السفارة على صفحتها بمنصة "فايسبوك "، اليوم الجمعة، " إن المعاهدة التى تم توقيعها منذ أكثر من قرنين ، تؤكد أن أسلافنا أدركوا الإمكانات الكبيرة لهذه العلاقة العظيمة ".
وأضاف أن " الصداقة القوية والعريقة بين البلدين مازالت تلهم وتدفع للعمل إلى الأمام "، مقدما خلال هذه الكلمة تهنئته لاحتفال تونس بالذكرى 70 للاستقلال .
كما جدد بزي العزم على مزيد استكشاف فرص عمل، وتعزيز الشراكة العسكرية والأمنية بين البلدين.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328898