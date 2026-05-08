سفير الولايات المتحدة بتونس : احتفالية "حرية 250 والى الأبد" مقتبس من أول معاهدة صداقة مع تونس

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، بيل بزي، أن شعار احتفالية بلاده بذكرى الاستقلال " حرية 250 إلى الأبد "، مقتبس من أول معاهدة صداقة بين الولايات المتحدة وتونس .وقال وفق فيديو مصور نشرته السفارة على صفحتها بمنصة "فايسبوك "، اليوم الجمعة، " إن المعاهدة التى تم توقيعها منذ أكثر من قرنين ، تؤكد أن أسلافنا أدركوا الإمكانات الكبيرة لهذه العلاقة العظيمة ".وأضاف أن " الصداقة القوية والعريقة بين البلدين مازالت تلهم وتدفع للعمل إلى الأمام "، مقدما خلال هذه الكلمة تهنئته لاحتفال تونس بالذكرى 70 للاستقلال .كما جدد بزي العزم على مزيد استكشاف فرص عمل، وتعزيز الشراكة العسكرية والأمنية بين البلدين.