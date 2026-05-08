Babnet

بطولة فرنسا: باريس سان جيرمان يسعى لحسم اللقب أمام بريست الأحد المقبل

Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 13:51
      
يلتقي باريس سان جيرمان مع بريست يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من البطولة الفرنسية لكرة القدم، في مواجهة يسعى خلالها إلى حسم اللقب للموسم الحالي.
ويدخل باريس سان جيرمان المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله إلى نهائي كأس رابطة أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونيخ الألماني، كما يواصل تصدره جدول ترتيب البطولة برصيد 70 نقطة، متقدما بفارق ست نقاط عن ملاحقه لانس.
وتنطلق منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من البطولة الفرنسية اليوم الجمعة بلقاء يجمع لانس بمضيفه نانت، فيما تقام بقية المباريات يوم الأحد المقبل في توقيت موحد.

وتتنافس أندية أولمبيك ليون وليل ورين وموناكو على حجز البطاقة الثالثة المؤهلة إلى كأس رابطة أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وفي باقي مباريات الجولة، يلتقي أولمبيك مارسيليا، صاحب المركز السابع برصيد 53 نقطة، مع لوهافر، فيما يواجه أنجيه نظيره ستراسبورغ، ويحل لوريان ضيفا على ميتز، فيما يستضيف أوكسير فريق نيس، ويلتقي موناكو مع ليل، ويواجه تولوز ضيفه أولمبيك ليون.


