Babnet

فتح باب الترشحات لسدّ الشغور في البرلمان عن دائرة الكبارية بداية من 15 ماي (هيئة الانتخابات)

ذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 2026 بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس سيكون بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتونس (القصبة) الكائن بـ 76 شارع باب بنات تونس قبالة ضريح الشهيد فرحات حشاد وذلك ابتداء من يوم الجمعة 15 ماي 2026 على الساعة الثامنة صباحا إلى غاية يوم الخميس 21 ماي 2026 على الساعة السادسة مساءً.

وافادت الهيئة في بلاغ اليوم الجمعة بأنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا في أجل أقصاه يوم الأحد 24 ماي 2026 والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الإثنين 8 جوان 2026


ومن المنتظر تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 2026 بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس يوم الأحد 28 جوان القادم في 17 مركز اقتراع ، وفق الرزنامة التي أعلن عنها رئيس الهيئة يوم 1 أفريل الماضي.


يشار إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب عاين في اجتماعه يوم 26 مارس الماضي، حالة شغور بالمجلس إثر وفاة النائب عن ولاية تونس، صالح المباركي (دائرة الكبارية)، وقرر إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهذا الشغور.
وتمت معاينة حالة الشغور عملا بمقتضيات الفصل 34 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وبأحكام الفقرة الأولى من الفصل 7 من النظام الداخلي للمجلس، حسب بلاغ للبرلمان.
وكان مجلس نواب الشعب أعلن في بيان نعي صادر عنه يوم 9 مارس 2026، عن وفاة النائب صالح المباركي.
