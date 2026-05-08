JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:48 Tunis

بطولة العالم للصغريات لكرة اليد (رومانيا 2026): المنتخب التونسي ضمن المجموعة الخامسة بمعية المجر والسويد وكند

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69fdda1895c962.94194121_njhemlkfgipoq.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 13:40 قراءة: 0 د, 23 ث
      
وضعت قرعة بطولة العالم للصغريات لكرة اليد (اقل من 18 سنة) التي تحتضنها رومانيا من 29 جويلية إلى 9 أوت 2026 والتي تم سحبها اليوم الجمعة المنتخب الوطني التونسي في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات المجروالسويد وكندا.
ويشارك 32 منتخبا تم توزيعهم الى ثماني مجموعات في فعاليات بطولة العالم، ويتأهل عقب الدور الاول المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، في حين يخوض المنتخبان الثالث والرابع منافسات كأس رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328893

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 08 ماي 2026 | 21 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:54
19:16
16:03
12:23
05:18
03:39
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet26°
25° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-16
29°-16
29°-17
34°-17
29°-20
  • Avoirs en devises 25167,8
  • (07/05)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,40391 DT
  • (07/05)
  • 1 $ = 2,87496 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/05)     2844,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/05)   28124 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>