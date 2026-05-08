بطولة العالم للصغريات لكرة اليد (رومانيا 2026): المنتخب التونسي ضمن المجموعة الخامسة بمعية المجر والسويد وكند

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69fdda1895c962.94194121_njhemlkfgipoq.jpg>

وضعت قرعة بطولة العالم للصغريات لكرة اليد (اقل من 18 سنة) التي تحتضنها رومانيا من 29 جويلية إلى 9 أوت 2026 والتي تم سحبها اليوم الجمعة المنتخب الوطني التونسي في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات المجروالسويد وكندا.

ويشارك 32 منتخبا تم توزيعهم الى ثماني مجموعات في فعاليات بطولة العالم، ويتأهل عقب الدور الاول المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، في حين يخوض المنتخبان الثالث والرابع منافسات كأس رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

