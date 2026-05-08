صلاح الدين السالمي: اتحاد الشغل يعرب عن رفضه القاطع لأيّ محاولات للتفويت في أنشطة شركة الشحن والترصيف

شدّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، اليوم الجمعة، على تمسّك المنظمة الشغيلة بالحفاظ على الشركة التونسية للشحن والترصيف "ستام"، ورفضها القاطع لأيّ محاولات للتفويت في أنشطتها أو المساس بدورها الوطني.وأضاف، خلال تجمع عمالي لعمال الشركة بمقر اتحاد الشغل، رفعوا خلاله شعار "لا للتفويت في أنشطة الشركة ولا تفويت في مؤسسة عمومية استراتيجية"، أن هذه الأرصفة أعدتها الدولة التونسية بأموال المجموعة الوطنية، ومن المفترض أن تبقى تحت استغلال الشركة العمومية دون تمكين شركات خاصة من استغلالها على حساب الدولة.وأكد الأمين العام، خلال الاجتماع الذي جاء تحت شعار "نعم للتطوير والاستثمار، لا للتفريط ولا للإقصاء"، أن من حق العمال الدفاع عن المؤسسة العمومية باعتبارها مكسبا من مكاسب الشعب التونسي وجب المحافظة عليه، منبّها من مخاطر التفويت والتفريع في أنشطة بعض المؤسسات العمومية، على غرار ما وقع مؤخرا في الشركة التونسية للكهرباء والغاز.وأوضح السالمي أن هذا الاجتماع لا يهدف إلى المطالبة بزيادات في الأجور أو مطالب عمالية، بل هو تجمع عمالي يندرج ضمن استراتيجية الاتحاد لدعم المؤسسات العمومية والحفاظ عليها من التفويت، ومن بينها شركة الشحن والرصيف، "قائلا ألف لا للتفويت في أي شبر أو نشاط من الستام حتى لا تكون هذه بداية للتفويت".وحيّا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، موقف العمال في الدفاع عن مؤسستهم، معتبرا إياه موقفا يشرف كل النقابيات والنقابيين ويجسّد مبادئ المنظمة.جدير بالذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل ظلّ متمسّكا بموقف صارم ورافض لبيع أو خصخصة المؤسسات العمومية، معتبرا إياها "خطا أحمر لا يمكن تجاوزه".