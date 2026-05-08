كأس آسيا 2027 : قرعة النسخة الـ 19 من النهائيات القارية تسحب في السعودية غدا

-تسحب غدا السبت قرعة النسخة التاسعة عشرة من نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2027 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين 7 جانفي الى غاية 5 فيفري من العام المقبل.وسترسم القرعة التي تقام مراسمها في العاصمة السعودية الرياض، مسارات المنافسة في أكبر بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الثالثة تواليا بعد قرار الاتحاد القاري رفع عدد المنتخبات من 16 الى 24 منذ نسخة الإمارات 2019.واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توزيع المنتخبات الـ 24 المشاركة على أربع مستويات قبيل سحب القرعة وفقا للتصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ يوم الأول من افريل الماضي.وجاء المنتخب القطري حامل لقب النسختين الماضيتين 2019 في الإمارات و2023 في الدوحة، وصاحب المركز (55 ) عالميا، في المستوى الثاني رفقة منتخبات :العراق المصنف (57) عالميا ثم الأردن (63) والإمارات (68) وعمان (79) وسوريا (84)، في حين ضم المستوى الأول المنتخب السعودي الذي سيتواجد على رأس المجموعة الأولى بصفته المضيف رغم وجوده في المركز (61) عالميا، الى جانب اليابان المصنف في المركز (18 عالميا)، وإيران (21)، وكوريا الجنوبية (25)، وأستراليا (27) وأوزبكستان (50).ويضم المستوى الثالث منتخبات: البحرين المصنف (91) عالميا، وتايلاند (93)، والصين (94)، وفلسطين (95)، وفيتنام (99)، وطاجكستان (103، فيما جاء في المستوى الرابع والأخير منتخبات : قيرغيزستان المصنف في المركز (107)، وكوريا الشمالية (118)، وإندونيسيا (122)، والكويت (134)، وسنغافورة (147) إلى جانب المتأهل من المواجهة من لبنان المصنف (108) واليمن (149).وضمن 18 منتخبا التأهل الى نهائيات كأس آسيا 2027 مباشرة عقب المرحلة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2026 والكأس القارية وهم : قطر، السعودية، أستراليا، العراق، إيران، أوزبكستان، الإمارات، واليابان، وكوريا الجنوبية، وعُمان، وفلسطين، والبحرين، والأردن، والصين، كوريا الشمالية، والكويت، وقرغيزستان وإندونيسيا، فيما تأهلت خمسة منتخبات عبر المرحلة الثالثة من التصفيات الخاصة بكأس آسيا وهي : سوريا، سنغافورة، فيتنام، تايلند، طاجيكستان، وعلى أن يكمل أحد المنتخبين اليمني أو اللبناني عقد المتأهلين عقب مواجهة مفصلية بينهما تقام يوم الرابع من جوان المقبل في الدوحة، ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات.ومن بين المنتخبات الـ 23 التي ضمنت الظهور في النسخة المقبلة حتى الآن، شارك 20 منها في نسخة العام 2023 في الدوحة، وقد يرتفع العدد إلى 21 في حال تأهل لبنان، إذا كانت ثلاثة منتخبات هي: كوريا الشمالية، والكويت وسنغافورة قد تأهلت إلى النسخة المقبلة بعد أن غابت عن البطولة السابقة، فيما سيكون المنتخب اليمني هو الرابع في حال تأمين مقعده على حساب لبنان.وحسب نظام البطولة، فسيتم توزيع المنتخبات الـ 24 المتأهلة على ست مجموعات تضم كل مجموعة أربع منتخبات حسب القرعة، تخوض فيما بينها منافسات من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى الدور ثمن النهائي، على أن تنضم إليها أفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثالث من بين المجموعات الست، فيما تُلعب الأدوار التالية (ثمن وربع ونصف النهائي) بنظام خروج المغلوب وصولا إلى المباراة النهائية التي تقام يوم 5 فيفري 2027 لتحديد البطل.ومن المنتظر أن تحظى النسخة التاسعة عشرة من البطولة القارية بمنافسة استثنائية في ظل جاهزية مثالية لتسعة منتخبات ستكون قد شاركت في نهائيات كأس العالم المقررة الصيف الحالي في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك وهي : قطر، السعودية، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، الأردن، اليابان، أستراليا، وإيران، والعراق، في حين خاض منتخبات الإمارات وإندونيسيا وعُمان ملحق التصفيات.وتتصدر اليابان قائمة المنتخبات الأكثر تتويجا باللقب برصيد 4 ألقاب أعوام (1992، 2000، 2004، 2011)، تليها السعودية وإيران بـ 3 ألقاب لكل منهما، ثم المنتخبين القطري والكوري الجنوبي بكأسين لكل منهما، بينما فازت كل من الكويت، والعراق، وأستراليا بلقب واحد.ر/حسني