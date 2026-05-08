وزارة النقل تفتح مناظرة خارجية لانتداب مساعدين تقنيين

أعلنت وزارة النقل، عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026، وذلك بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ
في 30 أفريل 2026.


وحسب ما ورد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 45)، من المقرر أن تُجرى الاختبارات يوم 20 جويلية 2026 والأيام الموالية

وتهدف هذه المناظرة إلى سد شغور خطتين (02) في اختصاص كهرباء: خطة واحدة (01) واختصاص نجار أثاث: خطة واحدة (01)


وقد حدد القرار الوزاري تاريخ انطلاق قبول الترشحات بداية من يوم غرة جوان 2026، على أن يكون آخر أجل لختم قائمة الترشحات عن بُعد يوم 19 جوان 2026.
