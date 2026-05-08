Babnet

البطولة السعودية : النصر يفوز على الشباب 4-2 ويعزز مركزه في الصدارة

Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 10:55
      
فاز النصرعلى الشباب بنتيجة 4-2, أمس الخميس, ضمن الجولة 33 من البطولة السعودية لكرة القدم.

وسجل رباعية النصر كل من جواو فيليكس في الدقائق (3 و10 و90+7 ) وكريستيانو رونالدو في الدقيقة (75), بينما سجل هدفي الشباب كل من كاراسكو في الدقيقة (30) وعلي البليهي في الدقيقة (80).


وبهذه النتيجة عزز النصر مركزه في الصدارة برصيد (82) نقطة, بينما تجمد رصيد الشباب عند (32) نقطة في المركز الثالث عشر.
وشهدت المباراة وصول النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو لهدفه رقم (100) في البطولة السعودية, ورقم (26) لهذا الموسم, كما وصل مواطنه جواو فيليكس لهدفه رقم (20) في أول موسم له مع النصر.


ويأتي فوز النصر قبل أيام من مواجهته لنظيره الهلال صاحب المركز الثاني برصيد (77) نقطة فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد (72) نقطة, والقادسية رابعا برصيد (68) نقطة.
