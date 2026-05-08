وزارة الداخلية: نعمل على دراسة حلول عملية للتخفيف من حدة الازدحام بشارع فرنسا ببن عروس

أكدت وزارة الداخلية أنّ الهياكل ذات العلاقة بالمجال المروري تعمل على دراسة حلول عملية للتخفيف من حدة الازدحام المروري بمنطقة بن عروس وبشارع فرنسا بالتحديد، وذلك في ردها على سؤال كتابي للنائبة بمجلس نواب الشعب ألفة المرواني ، حول الاختناق المروري بالشارع إمكانية إعادة فتح النهج المحاذي له لتسهيل حركة الجولان .وأوضحت ، في الرد الذى نشره مجلس نواب الشعب على موقعه الرسمي، أنها بصدد القيام بدراسة مرورية شاملة تحدد بدقة أسباب الاختناق، فضلا عن وضع خطة مرورية متكاملة لتقليص الازدحام وضمان إنسيابية الحركة في أقرب الآجال بما يضمن التوازن بين مقتضيات الأمن العام ومتطلبات الحركة المرورية وسلامة المترجلين.يذكر أن النائبة ألفة المرواني كانت تطرّقت في سؤالها لوزارة الداخلية إلى ما وصفته بحالة الشلل المروري بشارع فرنسا (معتمدية بن عروس) طيلة اليوم وليس في أوقات الذروة فقط، مشيرة إلى أنها تقدمت سابقا بسؤال شفاهي للوزارة وطالبت بإعادة فتح النهج المؤدي لحي ابن عرفة المحاذي لشارع فرنسا والذي تم اغلاقه وسده بحواجز وثوابت حجرية على مستوى منطقتي إقليم الامن الوطني والحرس الوطني مما تسبب في زيادة في اختناق الحركة المرورية بشارع فرنسا.