JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 13:20 Tunis

وزارة الداخلية: نعمل على دراسة حلول عملية للتخفيف من حدة الازدحام بشارع فرنسا ببن عروس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69fdbfbc1b84d0.46166417_iophenkjqfglm.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 11:48 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أكدت وزارة الداخلية أنّ الهياكل ذات العلاقة بالمجال المروري تعمل على دراسة حلول عملية للتخفيف من حدة الازدحام المروري بمنطقة بن عروس وبشارع فرنسا بالتحديد، وذلك في ردها على سؤال كتابي للنائبة بمجلس نواب الشعب ألفة المرواني ، حول الاختناق المروري بالشارع إمكانية إعادة فتح النهج المحاذي له لتسهيل حركة الجولان .

وأوضحت ، في الرد الذى نشره مجلس نواب الشعب على موقعه الرسمي، أنها بصدد القيام بدراسة مرورية شاملة تحدد بدقة أسباب الاختناق، فضلا عن وضع خطة مرورية متكاملة لتقليص الازدحام وضمان إنسيابية الحركة في أقرب الآجال بما يضمن التوازن بين مقتضيات الأمن العام ومتطلبات الحركة المرورية وسلامة المترجلين.


يذكر أن النائبة ألفة المرواني كانت تطرّقت في سؤالها لوزارة الداخلية إلى ما وصفته بحالة الشلل المروري بشارع فرنسا (معتمدية بن عروس) طيلة اليوم وليس في أوقات الذروة فقط، مشيرة إلى أنها تقدمت سابقا بسؤال شفاهي للوزارة وطالبت بإعادة فتح النهج المؤدي لحي ابن عرفة المحاذي لشارع فرنسا والذي تم اغلاقه وسده بحواجز وثوابت حجرية على مستوى منطقتي إقليم الامن الوطني والحرس الوطني مما تسبب في زيادة في اختناق الحركة المرورية بشارع فرنسا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328884

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 08 ماي 2026 | 21 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:54
19:16
16:03
12:23
05:18
03:39
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet26°
25° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-16
29°-16
29°-17
34°-17
29°-20
  • Avoirs en devises 25167,8
  • (07/05)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,40391 DT
  • (07/05)
  • 1 $ = 2,87496 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/05)     2844,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/05)   28124 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>