اتفاقية بين الحماية المدنية وديوان الطيران المدني لتكوين أعوان سلامة وإنقاذ بالمطارات

Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 11:45
      
أمضى الديوان الوطني للحماية المدنية وديوان الطيران المدني والمطارات، اليوم الجمعة 8 ماي 2026، اتفاقية إطارية تتعلق بتكوين أعوان سلامة من الحرائق والإنقاذ لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات، وذلك بمقر الديوان الوطني للحماية المدنية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية والمتصرف المفوض لديوان الطيران المدني والمطارات ومدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية، إلى جانب عدد من الإطارات السامية التابعة للمؤسستين.


وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين والرفع من جاهزية الأعوان المختصين في مجال السلامة بالمطارات، من خلال توفير تكوين نظري وتطبيقي لفائدة المنتدبين الجدد، تشرف عليه المدرسة الوطنية للحماية المدنية.


ويشمل برنامج التكوين مجالات الحماية المدنية والإسعافات الأولية وإطفاء الحرائق والإنقاذ، إضافة إلى التكوين التقني المتخصص في مجابهة حرائق الطائرات والتدخل داخل محيط المطارات، وفق أحدث المناهج والمعايير المعتمدة دوليا.

كما تكرّس هذه الاتفاقية الدور الذي تضطلع به المدرسة الوطنية للحماية المدنية باعتبارها مؤسسة مرجعية وطنية في مجال التكوين والتدريب المختص، خاصة بعد حصولها على شهادة الجودة العالمية ISO 9001 في مجال التكوين، واعتمادها كمركز امتياز تابع للمنظمة الدولية للحماية المدنية.

وتندرج هذه الخطوة في إطار دعم ثقافة الوقاية والسلامة داخل المؤسسات الحيوية، وتعزيز تبادل الخبرات بين مختلف الهياكل الوطنية، بما يساهم في تطوير منظومة السلامة بالمطارات التونسية وتحسين جاهزية مختلف المتدخلين في حالات الطوارئ لحماية الأرواح والممتلكات.
