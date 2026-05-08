دورة تكوينية لأعوان الحماية المدنية في مجال صيانة واستعمال مضخة المياه عالية المنسوب

تواصلت ، اليوم الجمعة ، التمارين والتطبيقات الميدانية لفائدة الأعوان المشاركين بالدورة التكوينية في مجال صيانة واستعمال مضخة المياه عالية المنسوب، والمتواصلة منذ انطلاقها يوم 4 ماي الجاري بمقر الإدارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة.

وشملت التدريبات ، وفق ما نشر على صفحة المتحدّث باسم الحماية المدنية ، الجانبين النظري والتطبيقي، مع التركيز على كيفية تشغيل المضخة، صيانتها الدورية، والتدخل الناجع في مختلف الوضعيات الميدانية، بما يساهم في دعم الجاهزية والرفع من كفاءة الأعوان في التعامل مع معدات الضخ ذات القدرة العالية.

