قافلة صحية ويوم تثقيفي توعوي تحت شعار" غسل اليدين ...خط الدفاع الاول ضد الأمراض " يوم 10 ماي 2026 أمام المركب الشبابي بالحمامات

Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 18:08
      
ينظم المستشفى المحلي بالحمامات، قافلة صحية ويوما تثقيفيا توعويا تحت شعار "غسل اليدين ...خط الدفاع الاول ضد الأمراض" وذلك يوم الاحد 10 ماي الجاري، أمام المركب الشبابي بالحمامات

ويأتي تنظيم هذا النشاط بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لنظافة الايدي الموافق ليوم 5 ماي من كل سنة لرفع الوعي باهمية غسل اليدين للوقاية من العدوى خاصة في مرافق الرعاية الصحية



ويتضمن البرنامج ورشات تطبيقية حول الطريقة الصحيحة لغسل اليدين وأهميتها في الوقاية من الامراض الى جانب حملات تحسيسية حول النظافة الشخصية والصحة العامة


وسيتم، أيضا تنظيم عيادات لتقصي الامراض المزمنة على غرار السكري وارتفاع ضغط الدم وحملات توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي اضافة الى أنشطة تفاعلية لفائدة الأطفال والعائلات لتعزيز
السلوكيات الصحية السليمة

ويهدف اليوم العالمي لنظافة الايدي إلى تسليط الضوء على نظافة اليدين كأداة أساسية لإنقاذ الأرواح، والحد من انتشار الجراثيم التي تسبب أمراضاً مثل الإسهال والإنفلونزا.

وتقود هذه الحملة السنوية منظمة الصحة العالمية لتعزيز الالتزام بنظافة الأيدي في فضاءات الرعاية الصحية لحماية المرضى والعاملين الصحيين من العدوى. ويُركز هذا اليوم على أن نظافة اليدين في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة هي وسيلة حيوية للوقاية من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية
الجمعة 08 ماي 2026 | 21 ذو القعدة 1447
