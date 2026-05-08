JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:48 Tunis

وكالة التصرف في النفايات توقع اتفاقية شراكة مع الجامعة الوطنية للبلديات لتعزيز الحوكمة وتثمين النفايات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/nifayatjaziretrjervccaa.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 14:03 قراءة: 1 د, 9 ث
      
في إطار دعم التصرف المستدام في النفايات وإرساء حوكمة ناجعة في هذا المجال، أمضت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات اتفاقية شراكة مع الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، بهدف تطوير منظومة إدارة النفايات في البلديات وتعزيز تثمينها والرفع من نجاعتها البيئية والاقتصادية.

وتتمثل أبرز أهداف هذه الاتفاقية في إرساء إطار شراكة استراتيجي بين الطرفين في مجال التصرف المستدام في النفايات، إلى جانب تعزيز الحوكمة في هذا القطاع الحيوي، بما يساهم في تحسين أداء البلديات في مجالات النظافة وإدارة النفايات، وفق ما أفادت به الوكالة.

كما تنص الاتفاقية على تطوير التعاون في مجالي البحث العلمي والتكوين، من خلال استقطاب طلبة من المؤسسات الجامعية والإشراف على تدريبهم وإنجاز مشاريع تخرجهم، بما يدعم ترسيخ ممارسات الفرز الانتقائي من المصدر وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري.
وتعدّ هذه الاتفاقية خطوة أولى نحو مزيد من التعاون والعمل المشترك بين الطرفين من أجل تحقيق نتائج ملموسة على مستوى البلديات، عبر الجمع بين الدعم الفني الذي توفره الجامعة وخبرة الوكالة في هذا المجال، وفق ما أكده رئيس الجامعة الوطنية للبلديات فتحي الماجري.
من جهته، شدد المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدر الدين الأسمر، على أهمية التكامل بين مختلف الأطراف لتجاوز الإشكاليات المتعلقة بالنفايات، مبرزا الدور المحوري للبلديات في تحسين منظومة النظافة باعتبارها قطاعا حيويا يرتبط بالصحة العامة.

كما يركّز الطرفان، في إطار هذه الاتفاقية، على الرفع من نسبة تثمين النفايات، وخاصة العضوية منها، عبر دعم المشاريع البلدية وتعميم التجارب الناجحة، بما يساهم في تعزيز الاستدامة وتحسين الأداء البيئي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328880

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 08 ماي 2026 | 21 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:54
19:16
16:03
12:23
05:18
03:39
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet26°
25° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-16
29°-16
29°-17
34°-17
29°-20
  • Avoirs en devises 25167,8
  • (07/05)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,40391 DT
  • (07/05)
  • 1 $ = 2,87496 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/05)     2844,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/05)   28124 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>