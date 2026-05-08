وكالة التصرف في النفايات توقع اتفاقية شراكة مع الجامعة الوطنية للبلديات لتعزيز الحوكمة وتثمين النفايات

في إطار دعم التصرف المستدام في النفايات وإرساء حوكمة ناجعة في هذا المجال، أمضت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات اتفاقية شراكة مع الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، بهدف تطوير منظومة إدارة النفايات في البلديات وتعزيز تثمينها والرفع من نجاعتها البيئية والاقتصادية.وتتمثل أبرز أهداف هذه الاتفاقية في إرساء إطار شراكة استراتيجي بين الطرفين في مجال التصرف المستدام في النفايات، إلى جانب تعزيز الحوكمة في هذا القطاع الحيوي، بما يساهم في تحسين أداء البلديات في مجالات النظافة وإدارة النفايات، وفق ما أفادت به الوكالة.كما تنص الاتفاقية على تطوير التعاون في مجالي البحث العلمي والتكوين، من خلال استقطاب طلبة من المؤسسات الجامعية والإشراف على تدريبهم وإنجاز مشاريع تخرجهم، بما يدعم ترسيخ ممارسات الفرز الانتقائي من المصدر وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري.وتعدّ هذه الاتفاقية خطوة أولى نحو مزيد من التعاون والعمل المشترك بين الطرفين من أجل تحقيق نتائج ملموسة على مستوى البلديات، عبر الجمع بين الدعم الفني الذي توفره الجامعة وخبرة الوكالة في هذا المجال، وفق ما أكده رئيس الجامعة الوطنية للبلديات فتحي الماجري.من جهته، شدد المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدر الدين الأسمر، على أهمية التكامل بين مختلف الأطراف لتجاوز الإشكاليات المتعلقة بالنفايات، مبرزا الدور المحوري للبلديات في تحسين منظومة النظافة باعتبارها قطاعا حيويا يرتبط بالصحة العامة.كما يركّز الطرفان، في إطار هذه الاتفاقية، على الرفع من نسبة تثمين النفايات، وخاصة العضوية منها، عبر دعم المشاريع البلدية وتعميم التجارب الناجحة، بما يساهم في تعزيز الاستدامة وتحسين الأداء البيئي.