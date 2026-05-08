القنصلية التونسية بروما تنظم لقاء اعلاميا يوم 10 ماي 2026 لعرض مختلف الاجراءات والتدابير لتأمين أفضل عودة التونسيين بالخارج

تنظم القنصلية التونسية بروما لقاءا اعلاميا، يوم الاحد 10 ماي الجاري، لعرض مختلف الاجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لتأمين أفضل ظروف عودة التونسيين المقيمين بالخارج الى أرض الوطن خلال هذه الصائفةويأتي تنظيم هذا النشاط في اطار متابعة القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 25 أفريل 2026، وتنفيذا للتوجيهات الرامية الى تحسين جودة الخدمات المسداة لأبناء الجالية التونسية بالخارجوسيتم، خلال هذا اللقاء تقديم عرض حول بوابة الخدمات الادارية والقنصلية E-Consulatويتضمن البرنامج مداخلة يؤمنها الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة التونسية ومدير الاستقبال بديوان التونسيين بالخارجويمثل هذا اللقاء فرصة للتفاعل المباشر مع أبناء الجالية والاستماع الى مشاغلهم وتطلعاتهم والاجابة عن مختلف استفساراتهم بما يعزز جسور الثقة ويكرس مبدأ القرب من المواطن ويضمن حسن الاستعداد لموسم العودة الصيفية في أفضل الظروفودعت القنصلية، كافة افراد الجالية التونسية المقيمة بروما وضواحيها بمختلف مكوناتها الى الحضور والمشاركة الفاعلة في اللقاء لما له من أهمية الاطلاع على المستجدات والاستفادة من مختلف الخدمات والتوضيحات المقدمة