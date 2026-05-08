الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفتح مناظرة خارجية لانتداب 494 عونا

Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 13:52
      
أعلنت، الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ)، عن فتح مناظرات خارجية بالملفات وبالاختبارات، بغاية انتداب 494 عونا في سلكي التنظيف والحراسة، وذلك لسد شغورات في مختلف وحداتها الإدارية والفنية.

وأوضحت الشركة، في بلاغ صادر عنها، أن الخطط المعروضة للمناظرة تتوزع بين 194 عون تنظيف و300 عون حراسة.


ودعت الستاغ الراغبين في المترشح لهذه المناظرات إلى التسجيل حصرياً عبر موقعها الرسمي المخصص للمناظرات (concours.steg.com.tn)، وذلك بداية من يوم امس الخميس 7 ماي 2026.


وحدد البلاغ يوم الأربعاء 27 ماي 2026 كآخر أجل لختم الترشحات الإلكترونية.

كما أشارت الشركة إلى أن كافة تفاصيل نص البلاغ، بما في ذلك الشروط القانونية للترشح، والمستوى الدراسي المطلوب والوثائق المكونة للملف، متوفرة حاليا وبدقة على البوابة الإلكترونية للمناظرات التابعة لها.

يذكر أن هذا الانتداب يندرج في إطار تعزيز الموارد البشرية للشركة وضمان استمرارية الخدمات وتأمين منشآتها الوطنية.
