البطولة الإفريقية للسباحة: حبيبة بلغيث تضيف ذهبية ثانية لتونس في وهران
واصلت السباحة التونسية حبيبة بلغيث تألقها في منافسات البطولة الإفريقية للسباحة المقامة بمدينة وهران الجزائرية، بإحرازها مساء الخميس الميدالية الذهبية لسباق 200 متر سباحة على الصدر، بعدما قطعت المسافة في توقيت بلغ 2 دق و37 ث و53 جزءا بالمائة.
وتعد هذه الذهبية الثانية للسباحة التونسية في البطولة القارية، بعد تتويج بلغيث يوم الأربعاء الماضي بذهبية سباق 100 متر سباحة على الصدر بزمن قدره 1 دق و12 ث و05 أجزاء بالمائة.
ومن جهتها، أحرزت السباحة التونسية كنزة الشعشاعي الميدالية البرونزية في سباق 50 مترا سباحة على الظهر، بتوقيت بلغ 30.04 ثانية، مضيفة ميدالية جديدة لرصيد تونس في البطولة.
كما سبق للسباح التونسي يوسف دومة أن توج بالميدالية الفضية في سباق 800 متر سباحة حرة ضمن منافسات صنف الأواسط، بعدما سجل توقيتا قدره 8 دقائق و15 ثانية و20 جزءا بالمائة، خلف الجنوب إفريقي أدريان فان ويك صاحب الذهبية بزمن بلغ 8 دقائق و11 ثانية و69 جزءا بالمائة، فيما عادت البرونزية للمصري حسام معاذ.
وتشارك تونس في البطولة الإفريقية للسباحة في صنفي الأكابر والأواسط بوفد يضم عددا من السباحين والسباحات في اختصاصات مختلفة، على أن تتواصل المنافسات إلى غاية 10 ماي الجاري.
