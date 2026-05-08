البطولة الإفريقية للسباحة: حبيبة بلغيث تضيف ذهبية ثانية لتونس في وهران

واصلت السباحة التونسية حبيبة بلغيث تألقها في منافسات البطولة الإفريقية للسباحة المقامة بمدينة وهران الجزائرية، بإحرازها مساء الخميس الميدالية الذهبية لسباق، بعدما قطعت المسافة في توقيت بلغوتعد هذه الذهبية الثانية للسباحة التونسية في البطولة القارية، بعد تتويج بلغيث يوم الأربعاء الماضي بذهبية سباقبزمن قدرهومن جهتها، أحرزت السباحة التونسية كنزة الشعشاعي الميدالية البرونزية في سباق، بتوقيت بلغ، مضيفة ميدالية جديدة لرصيد تونس في البطولة.كما سبق للسباح التونسي يوسف دومة أن توج بالميدالية الفضية في سباقضمن منافسات صنف الأواسط، بعدما سجل توقيتا قدره، خلف الجنوب إفريقي أدريان فان ويك صاحب الذهبية بزمن بلغ، فيما عادت البرونزية للمصري حسام معاذ.وتشارك تونس في البطولة الإفريقية للسباحة في صنفي الأكابر والأواسط بوفد يضم عددا من السباحين والسباحات في اختصاصات مختلفة، على أن تتواصل المنافسات إلى غاية 10 ماي الجاري.