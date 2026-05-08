Babnet

كأس تونس لكرة اليد: سحب قرعة نصف النهائي يوم 14 ماي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg>
Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 08:22
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد أن عملية سحب قرعة الدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة اليد لموسم 2025-2026 في مختلف الأصناف ستُجرى يوم الخميس 14 ماي الجاري، بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر، بمقر إذاعة الشباب.

وتتزامن عملية القرعة مع إقامة مباريات الدور ربع النهائي لصنف الأكابر، المبرمجة اليوم الجمعة وغدا السبت، وفق البرنامج التالي:


الجمعة 8 ماي 2026

* الترجي الرياضي التونسي – النجم الرياضي الساحلي

الساعة 18:00 بقاعة قاعة الزواوي

السبت 9 ماي 2026

* البعث الرياضي ببني خيار – النادي الإفريقي
الساعة 16:00 بقاعة قاعة بني خيار

* الملعب التونسي – النادي الرياضي بساقية الزيت
الساعة 16:00 بقاعة قاعة باردو

* الجمعية الرياضية بالحمامات – سبورتينغ المكنين
الساعة 16:00 بقاعة قاعة الحمامات.
