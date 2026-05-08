كأس تونس لكرة اليد: سحب قرعة نصف النهائي يوم 14 ماي

أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد أن عملية سحب قرعة الدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة اليد لموسم 2025-2026 في مختلف الأصناف ستُجرى يوم الخميس 14 ماي الجاري، بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر، بمقر إذاعة الشباب.وتتزامن عملية القرعة مع إقامة مباريات الدور ربع النهائي لصنف الأكابر، المبرمجة اليوم الجمعة وغدا السبت، وفق البرنامج التالي:* الترجي الرياضي التونسي – النجم الرياضي الساحليالساعة 18:00 بقاعة قاعة الزواوي* البعث الرياضي ببني خيار – النادي الإفريقيالساعة 16:00 بقاعة قاعة بني خيار* الملعب التونسي – النادي الرياضي بساقية الزيتالساعة 16:00 بقاعة قاعة باردو* الجمعية الرياضية بالحمامات – سبورتينغ المكنينالساعة 16:00 بقاعة قاعة الحمامات.