Babnet

رئيس الجمهورية: آمال شعبنا ستتحقق في كل الجهات وما التأنّي إلا مقدّمة وتمهيد لما هو آت

Publié le Jeudi 07 Mai 2026 - 22:17
      
استقبل الخميس 7 ماي، رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد بقصر قرطاج رئيسة الحكومة وتناول اللّقاء عديد المحاور المتّصلة بسير عدد من المرافق العمومية وخاصّة تذليل كلّ العقبات أمام منظوري الإدارة.

وجدّد رئيس الدّولة تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصوّرات جديدة.


وشدّد رئيس الجمهوريّة على "أنّنا نحمل آمال شعبنا وتطلّعاته وستتحقّق إن شاء الله تعالى في كلّ جهات الجمهوريّة بالرّغم من ثقل الإرث وهذيان المشكّكين، ومن لم يشعر بحجم الأمانة وبالمسؤوليّة التي يتحمّلها فلن يكون منّا، وما التأنّي إلا مقدّمة وتمهيد لما هو آت".
