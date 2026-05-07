نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار يؤكد استعداد مؤسسته لدراسة كافة المشاريع المقترحة من الجانب التونسي

أكد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار يوانيس تساكيريس، استعداد مؤسسته لدراسة كافة المشاريع المقترحة من الجانب التونسي ومزيد توطيد التعاون في إطار الأولويات التنموية، وذلك لدى لقائه وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، الخميس 07 ماي.وخصص اللقاء، الذي تمحور حول تعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية بين البنك وتونس، لمتابعة سير التعاون الجاري بين البنك وتونس ومدى التقدم في تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية التي يساهم البنك في تمويلها، على غرار برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.وثمّن الوزير مجالات التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار، مشددا على مزيد تعزيزها في الفترة القادمة، خاصة لإنجاز مشاريع تتناغم مع مخطط التنمية 2030/2026، والتي لها تأثير إيجابي على جودة الحياة وتقريب الخدمات الأساسية للمواطنين وتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.وأكد الطرفان ضرورة حسن التنسيق بين فرق العمل للتسريع في ضبط محفظة المشاريع للفترة القادمة، والاستفادة من كافة الآليات التمويلية المتاحة لدى البنك.وضم الوفد المرافق لنائب رئيس البنك الأوروبي كل من رئيس قسم القطاع العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومديرة مكتب البنك بتونس.