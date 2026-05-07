JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:11 Tunis

المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 17 عاما ينهزم وديا امام نظيره السنيغالي 0-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ade164611bb5.00934932_fqjpelkogmhni.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 07 Mai 2026 - 20:11 قراءة: 0 د, 22 ث
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 17 عاما امام نظيره السنيغالي 0-1 في اللقاء الودي الذي دار بينهما اليوم الخميس بحمام
الانف
وتندرج هذه المباراة في اطار الاستعداد لنهائيات كاس امم افريقيا التي ستقام بالمغرب من 13 ماي الجاري الى غاية 2 جوان المقبل.

يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول ضمن المجموعة الاولى الى جانب منتخبات المغرب ومصر واثيوبيا فيما سيلعب المنتخب السنيغالي في المجموعة الرابعة الى جانب جنوب افريقيا والجزائر وغانا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328851

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 07 ماي 2026 | 20 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:15
16:03
12:23
05:19
03:40
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet23°
18° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-14
27°-16
29°-16
29°-18
33°-17
  • Avoirs en devises 25167,8
  • (07/05)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,40391 DT
  • (07/05)
  • 1 $ = 2,87496 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/05)     2802,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/05)   28110 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>