المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 17 عاما ينهزم وديا امام نظيره السنيغالي 0-1
انهزم المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 17 عاما امام نظيره السنيغالي 0-1 في اللقاء الودي الذي دار بينهما اليوم الخميس بحمام
الانف
وتندرج هذه المباراة في اطار الاستعداد لنهائيات كاس امم افريقيا التي ستقام بالمغرب من 13 ماي الجاري الى غاية 2 جوان المقبل.
يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول ضمن المجموعة الاولى الى جانب منتخبات المغرب ومصر واثيوبيا فيما سيلعب المنتخب السنيغالي في المجموعة الرابعة الى جانب جنوب افريقيا والجزائر وغانا.
الانف
وتندرج هذه المباراة في اطار الاستعداد لنهائيات كاس امم افريقيا التي ستقام بالمغرب من 13 ماي الجاري الى غاية 2 جوان المقبل.
يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول ضمن المجموعة الاولى الى جانب منتخبات المغرب ومصر واثيوبيا فيما سيلعب المنتخب السنيغالي في المجموعة الرابعة الى جانب جنوب افريقيا والجزائر وغانا.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328851