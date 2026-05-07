المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 17 عاما ينهزم وديا امام نظيره السنيغالي 0-1

انهزم المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 17 عاما امام نظيره السنيغالي 0-1 في اللقاء الودي الذي دار بينهما اليوم الخميس بحمامالانفوتندرج هذه المباراة في اطار الاستعداد لنهائيات كاس امم افريقيا التي ستقام بالمغرب من 13 ماي الجاري الى غاية 2 جوان المقبل.يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول ضمن المجموعة الاولى الى جانب منتخبات المغرب ومصر واثيوبيا فيما سيلعب المنتخب السنيغالي في المجموعة الرابعة الى جانب جنوب افريقيا والجزائر وغانا.