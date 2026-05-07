"التراث المعماري التونسي والخصوصية الجهوية" محور يوم دراسي بالمكتبة الجهوية ببن عروس

نظمت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس بالشراكة مع المكتبة الجهوية ببن عروس اليوم الخميس بفضاء المكتبة يوما دراسيا حول "التراث المعماري التونسي والخصوصية الجهوية" ، وذلك في إطار الفعاليات الجهوية المبرمجة بمناسبة شهر التراث الذي وضعته وزارة الشؤون الثقافية هذه السنة تحت شعار "التراث وفن العمارة".وقدم الأستاذ احمد الحمروني مداخلة بعنوان " المواد المحلية في العمارة الموريسكية" عرض فيها لأبرز المواد المستعملة في التراث المعماري لمدينة تستورانطلاقا من تعداد مواد البناء الأساسية للعمارة على غرار مربعات الاجر "الطوب" وكيفية تكوينه والمواد المشكلة له والذي يعتمد مثل سائر المواد التي عرفت بها هذه العمارة على المواد المتاحة في البيئة المحيطة ، و"القرميد" الذي يعتبر علامة فارقة لعمارة تستور، حيث تُغطى به الأسطح (الأسقف المائلة) بأسلوب أندلسي واضح لحمايتها من الأمطار، كما يُستخدم في تزويق الواجهات.كما تطرق الحمروني لنماذج عمرانية تميز هذا النسيج العمراني على غرار كل من حي " الحارة " وحي " الرحيبة " وحي " التغرين " والمسجد الكبير بتستور والى التصميم الهندسي وطرائق البناء ، ومكونات الاعمدة والاسقف والمواد المعتمدة في التبليط بهذه النماذج العمرانية .من جهتها تناولت المكلفة بالبحوث الأثرية والتاريخية ومديرة إدارة المتاحف بالإدارة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية هاجر كريمي في مداخلتها طريق الماء من زغوان إلى قرطاج مرورا بالمحمدية والذي يعرف تاريخياً باسم الحنايا الرومانية ويمتد على مسار بطول 132 كم .وتطرقت المتدخلة الى مساره ومحطاته الرئيسية انطلاقا من معبد المياه عند سفح جبل زغوان، مرورا بنقطة المحمدية (بين زغوان وتونس) والتي تعتبرمن أهم المواقع التي تبرز فيها الحنايا حيث تظهر أقواسها الضخمة والعالية والتي شُيدت لتجاوز المنخفضات والأودية ، وصولا الى الخزانات المائية المعروفة بالصهاريج المعلقة بقرطاجودعت المتدخلة الى ضرورة إيجاد اليات عملية للمحافظة على هذا المسار ، وتثمينه تمهيدا لتسجيله ضمن التراث العالمي ، وهو المشروع الذي تعمل عليه وزارة الثقافة مع الجهات المعنية مشيرة في الاثناء الى ضرورة تقاسم الجهود ضمن تصور تشاركي للمحافظة على مكونات هذا المسار والعناية به .واشتمل اليوم الدراسي الى جانب المداخلتين على معرض تشكيلي للفنانة ريم زكري حول معالم مدينة تونس ومائدة مستديرة دار فيها نقاش حول وضعية المعالم التاريخية وسبل حمايتها .