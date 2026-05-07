النسخة 21 لدورة تونس المفتوحة للتنس: مشاركة 100 لاعب من 20 دولة وقيمة الجوائز المالية تتجاوز الـ 100 ألف دولار

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة 21 لدورة تونس الدولية المفتوحة للتنس، ذات الـ 75 نقطة والمصنفة ضمن دورات التحدي، مشاركة 100 لاعب من 20 جنسية في منافسات الفردي والزوجي.وجاء ذلك خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الخميس بأحد نزل العاصمة بحضور ممثلين عن نادي التنس بتونس وممثلين عن الجهات الراعية، خصصت لتسليط الضوء على الحدث الرياضي الذي ستعطى اشارة انطلاق مبارياته ضمن الجدول الرئيسي يوم الاثنين القادم 11 ماي بملاعب نادي التنس بتونس.وأكدت شيراز اللومي رئيسة لجنة التنظيم أنّ دورة تونس الدولية المفتوحة للتنس ستشهد هذا العام أول مشاركة لعديد الرياضيين خاصة منهم الأجانب، مشيرة الى أنّ نجاح البطولة التي ستقام مبارياتها على أرضية ترابية سيسهم بشكل ايجابي في تسويق صورة تونس الرياضية ويعزز سمعتها في انجاح التظاهرات الدولية.وأوضحت أنّ المشاركة التونسية ستقتصر على 7 لاعبين أبرزهم معز الشرقي الذي سيكون مصنفا ثانيا في الجدول الرئيسي اضافة لثلاثي المنتخب التونسي اسكندر المنصوري وعزيز دوقاز وعزيز الواقع الذين وجّهت لهم بطاقة دعوة.وأفادت أنّ الجهة المنظمة وفرت كل المستلزمات الضرورية لانجاح الحدث من بنية تحتية رياضية ملائمة وظروف نقل واقامة مريحة للرياضيين.ومن جهتها كشفت سليمة بن مصطفى رئيسة نادي التنس بتونس أنّ قيمة الجوائز المالية للنسخة 21 لدورة تونس الدولية للتنس تقدر بـ 107 ألف دولار، مرجحة أن تشهد البطولة مستوى فنيا رفيعا من جهة وتألق بعض العناصر الوطنية من جهة أخرى.وذكرت أنّ الدورة تمثل فرصة لعديد اللاعبين لتطوير مستواهم الفني والاحتكاك بمنافسين من ذوي المستوى العالي على غرار التشيكي داليبور سفرسينا الذي يشارك هذا العام في بطولة روما للماسترز ذات الـ 1000 نقطة والذي سيكون وفق تصنيفه العالمي (116) مصنفا أولا في الجدول الرئيسي.وذكرت أنّ دورة تونس الدولية المفتوحة للتنس تحمل بعدا رياضيا وسياحيا مشتركا ما يستوجب على جميع الأطراف المتداخلة العمل على تعزيز انجاحها سيما وأنّ عديد الجنسيات ستسجل حضورها من لاعبين وحتى جماهير من مختلف الدول والقارات على غرار فرنسا وسوسيرا واسبانيا واليابان والتشيك والصين وايطاليا.يذكر أنّ مباريات التصفيات لدورة تونس الدولية للتنس ستنطلق يوم الأحد 10 ماي فيما ستنطلق منافسات الدور الرئيسي يوم الاثنين 11 ماي على أن تستمر البطولة الى غاية السبت 16 ماي.كما تجدر الاشارة الى أنّ بطولة تونس الدولية للتنس عرفت مشاركة عديد الأبطال الذين ذاع صيتهم ونحتوا مسيرة احترافية ناجحة في عالم الكرة الصفراء أبرزهم الفرنسي غاييل مونفيس الذي سبق له أن بلغ المرتبة السادسة في التصنيف العالمي لمحترفي التنس.