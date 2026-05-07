وزير الشؤون الخارجية يتسلم اوراق اعتماد سفير جمهورية الكونغو

تسلم وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج محمّد علي النفطي، لدى استقباله اليوم الخميس بمقرّ الوزارة، Ignace NAGAKALA، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لجمهوريّة الكونغو لدى الجمهوريّة التونسيّة، مع الإقامة بالجزائر.ونوّه الوزير في مستهلّ اللقاء، بالعلاقات الثنائيّة العريقة والمتميّزة التي تجمع تونس بجمهوريّة الكونغو منذ ستينات القرن الماضي، وبانخراط تونس في عمليات حفظ الأمن والسلم في هذا البلد الشقيق تحت راية الأمم المتحدة ،وذلك وفق بلاغ نشرته وزارة الشؤون الخارجية .وأعرب عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين البلدين في مجالات التعليم العالي والتكوين المهني والصحّة، مبرزا حرص الجانب التونسي على مزيد تطوير علاقات التعاون بين البلدين وتنويعها لتشمل مختلف المجالات، لا سيما الأكاديمية والتكنولوجية والصحية والاقتصادية والتجارية، وذلك على قاعدة الشراكة الرابحة والمنفعة المتبادلة، وبما يستجيب لتطلّعات شعبي البلدين إلى النموّ والازدهار.كما أكّد الوزير أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حول أبرز المسائل المطروحة على مستوى الاتحاد الإفريقي وفي إطار منظمة الأمم المتحدة.ومن جانبه، نقل السفير الكونغولي تحيات رئيس جمهورية الكونغو Denis Sassou-Nguesso إلى رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، معربًا عن فخره واعتزازه بتمثيل بلاده في تونس.وأكد التزام الدبلوماسية الكونغولية بالعمل على مزيد تعزيز ودفع علاقات الأخوّة والتعاون بين البلدين، خاصة في قطاعات المناجم والطاقة والفلاحة والسياحة والاقتصاد الرقمي، والاستئناس بالتجربة التونسية المشهود بها في هذه المجالات الحيوية على الساحة الإفريقية.