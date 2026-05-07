بنزرت: إقرار جملة من الإجراءات والتدابير لتأمين عودة التونسيين بالخارج في أفضل الظروف

Publié le Jeudi 07 Mai 2026 - 23:22
      
 نظّمت مصالح ولاية بنزرت بالشراكة مع المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج ببنزرت، اليوم الخميس، ملتقى جهوي بمقر الولاية حول  الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لتأمين أفضل الظروف لعودة التونسيين بالخارج من أبناء الجهة، وفق ما ورد بالصفحة الرسميّة للولاية على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك".

   وأبرز والي بنزرت، سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على أشغال الملتقى بحضور كل من الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد والمدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي التليلي، أن ولاية بنزرت تعتبر من الولايات ذات الكثافة المهجرية الهامة، حيث يقدر عدد التونسيين بالخارج أصيلي ولاية بنزرت حوالي 108 آلاف مهاجر وهو ما يمثل  17.7 % من العدد الجملي للولاية، محتلّة بذلك المرتبة الخامسة على المستوى الوطني من حيث الكثافة المهجرية بالخارج.


ودعا إلى اتّخاذ جميع التدابير من أجل تعزيز مساهمة التونسيين بالخارج في المجهود الإنمائي وتشجيعهم للإسهام من موقعهم في الحركة الاقتصادية وتسهيل الإجراءات الإدارية الملفات المتعلقة بالإستثمار، بما ييسر  إدماجهم في الحياة الإقتصادية والإجتماعية، علاوة على إعطائهم الأولوية القصوى في دراسة ملفاتهم من خلال إحداث شبابيك خاصة لاستقبالهم بالبلديات ذات الكثافة المهجرية، والحرص الإحاطة بهم وتنفيذ الاجراءات الكفيلة بمزيد تمتين صلتهم بالوطن. 
 وأشار إلى أنّه تم بعث مكتب محلي لديوان التونسيين بالخارج بمعتمدية العالية وذلك لمعاضدة مجهود المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج ببنزرت في مزيد الإحاطة بالتونسيين بالخارج وأسرهم المتبقية ، و بعث دار للخدمات الاجتماعية بكل من معتمدية العالية خلال سنة 2019 و تم خلال شهر أفريل 2026 بعث دار للخدمات الرقمية بكل من بلديات غزالة و تينجة والماتلين .    

ومن جانبه، أفاد المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج، حلمي التليلي، انه وعقب نجاح الندوات الاقليمية السابقة سيتم بالتنسيق مع والي بنزرت العمل على تنظيم   ندوة مماثلة خلال شهر جويلية المقبل لفائدة الاقليم الاول حول الاستثمار المباشر والتعريف بفرص الاستثمار التي تم تحديد خطوطها العريضة في المخطط التنموي 2026-2030 وغيرها من المواضيع .
وأشار إلى أنّ العمل جار على تبسيط جميع الاجراءات والتدابير الدافعة للاستثمار، حيث تولّى الديوان تطوير الخدمات الرقمية من خلال تطوير موقع الديوان لبوابة شاملة، وإحداث منصة رقمية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتضم كافة التحديثات والاجوبة التي يبحث عنها المستخدم من أي مكان فيه من العالم بشان الاستثمار في تونس، إضافة إلى تولي الديوان مهام المخاطب الوحيد  لمعالجة كافة الطلبات، والتواصل مع المصالح الادارية التونسية، علاوة على القيام بكافة الاجراءات الواجبة لمتابعة الملفات، وتخصيص "فضاء المستثمر" بالمقر الاجتماعي للديوان و"فضاء مخصص لمعالجة الجانب الاجتماعي للمهاجرين.
وفي هذا الصدد، سيواصل الديوان دعم تذاكر السفر بالنسبة للراغبين في العودة لأرض الوطن من العائلات، فضلا عن بقية إجراءات الإحاطة والخدمات الاجتماعية المتعلقة بضمان حقوقهك في بلد الاقامة، وذلك في إطار ذات الاستراتيجية الوطنية الرامية لمزيد تعزيز التحويلات المالية والاستثمار .
وتم التأكيد خلال  المنتدى على استعداد الجميع لإنجاح الندوة الاقليمية المرتقبة، وتفعيل كافة التوصيات الجهوية والمركزية لضمان اوفر النجاح لإستقبال كافة العائدين من المهجر للوطن، والإستجابة لجميع مطالبهم، وفق نفس المصدر. 
