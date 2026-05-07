المرصد التونسي للمياه: 197 إنقطاعا وإضطرابا في توزيع مياه الشرب خلال أفريل 2026

سجّل المرصد التونسي للمياه خلال شهر أفريل 2026، ما مجموعه 197 إنقطاعا واضطرابا في توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية، "ما يظهر تواصل تفاقم أزمة التزوّد بالمياه في عدد من الجهات".وأفاد المرصد، في بلاغ أصدره، الخميس، أن ولاية قفصة تصدرت خارطة العطش بـ 28 تبليغا، تلتها ولاية قابس بـ 22 تبليغا، ثم ولايتي بن عروس و أريانة بـ 18 تبليغا لكل منهما، من إجمالي 224 تبليغا.كما شهدت عدة مناطق من البلاد تحركات احتجاجية للمواطنين، تعبيرا عن غضبهم من انقطاع واضطراب التزويد بالمياه. وقدّر عدد هذه التحرّكات ب15 تحركا احتجاجيا.وفي السياق ذاته، رصد المرصد 9 حالات تسرّب و3 تبليغات تعلّقت بجودة المياه (وصفت بأنها مياه غير صالحة للشرب).