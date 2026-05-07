تأخير قضية الفرار من السجن المدني بالمرناقية ليوم 04 جوان القادم ورفض جميع مطالب الافراج

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس ، تأخير القضية المتعلقة بالفرار من السجن المدني بالمرناقية لجلسة يوم 04 جوان القادم استجابة لطلب الدفاع مع رفض جميع مطالب الافراج، حسب ما صرح به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.يذكر أن الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت في شهر جانفي الماضي أحكاما تراوحت بين ثلاثة أعوام وثمانية وثلاثين عاما سجنا في حق المتهمين في القضية المتعلقة بفرار خمسة مساجين ارهابيين من السجن المدني بالمرناقية (ولاية منوبة).وتعود أطوار هذه القضيّة إلى شهر أكتوبر من عام 2023 عند فرار 5 مساجين مصنفين خطيرين من سجن المرناقية، بعضهم تورط في جرائم إرهابية، وهم نادر الغانمي وعامر البلعزي وأحمد المالكي المكنّى بـ"الصومالي" ورائد التواتي وعلاء الدين غزواني وفق ما اعلنته آنذاك وزارة الداخليّة.وجرى إيقاف أربعة منهم يوم 7 نوفمبر 2023 بعد تحصنهم بجبل بوقرنين من ولاية بن عروس، في حين تم إيقاف السجين الفار الخامس (الصومالي) يوم 5 نوفمبر بمنطقة التضامن من ولاية أريانة.