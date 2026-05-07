JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:31 Tunis

تأخير قضية الفرار من السجن المدني بالمرناقية ليوم 04 جوان القادم ورفض جميع مطالب الافراج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914445d3edc54.26337662_hpqilfengjokm.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 07 Mai 2026 - 17:42 قراءة: 0 د, 49 ث
      
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس ، تأخير القضية المتعلقة بالفرار من السجن المدني بالمرناقية لجلسة يوم 04 جوان القادم استجابة لطلب الدفاع مع رفض جميع مطالب الافراج، حسب ما صرح به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

يذكر أن الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت في شهر جانفي الماضي أحكاما تراوحت بين ثلاثة أعوام وثمانية وثلاثين عاما سجنا في حق المتهمين في القضية المتعلقة بفرار خمسة مساجين ارهابيين من السجن المدني بالمرناقية (ولاية منوبة).


وتعود أطوار هذه القضيّة إلى شهر أكتوبر من عام 2023 عند فرار 5 مساجين مصنفين خطيرين من سجن المرناقية، بعضهم تورط في جرائم إرهابية، وهم نادر الغانمي وعامر البلعزي وأحمد المالكي المكنّى بـ"الصومالي" ورائد التواتي وعلاء الدين غزواني وفق ما اعلنته آنذاك وزارة الداخليّة.


وجرى إيقاف أربعة منهم يوم 7 نوفمبر 2023 بعد تحصنهم بجبل بوقرنين من ولاية بن عروس، في حين تم إيقاف السجين الفار الخامس (الصومالي) يوم 5 نوفمبر بمنطقة التضامن من ولاية أريانة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328840

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 07 ماي 2026 | 20 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:15
16:03
12:23
05:19
03:40
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet22°
20° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-14
28°-16
29°-17
28°-18
32°-17
  • Avoirs en devises 25167,8
  • (07/05)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,40391 DT
  • (07/05)
  • 1 $ = 2,87496 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/05)     2802,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/05)   28110 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>