ليلي جفال تدعو الى تحسين أداء ميزانية الوزارة وحسن إدارة الإنفاق العمومي والمحافظة على التوازنات المالية

دعت وزيرة العدل ليلى جفال إلى ضرورة العمل على تحسين أداء ميزانية الوزارة وحسن إدارة الإنفاق العمومي والمحافظة على التوازنات المالية، وذلك لدى إشرافها على جلسة عمل انعقدت بمقر الوزارة حول "حوار التصرف في الميزانية" في إطار الإعداد لميزانية سنة 2027.

وأوصت الوزيرة بالعمل على عقد جلسات دورية وتشاركية لتذليل الصعوبات والنقائص المتعلقة بمسارات تنفيذ الميزانية، وإيجاد الحلول المناسبة لضمان حسن التصرف فيها وحوكمتها ،وذلك وفق بلاغ نشرته الوزارة بعد ظهر اليوم الخميس.


وأكدت أهمية "حوار التصرف" في حسن متابعة تنفيذ الأهداف المرسومة والمبرمجة بالميزانية ومزيد العمل على تسريع نسق تنفيذ المشاريع والتنسيق مع مختلف الهياكل المتداخلة لتذليل الصعوبات التي قد تحول دون تحقيق النتائج المرجوة.


وحضر هذه الجلسة رئيس الديوان ورؤساء البرامج لمهمة العدل وثلة من إطارات الإدارة المركزية والإدارات الجهوية والمؤسسات تحت الإشراف، إضافة إلى مراقب المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وأمينة المصاريف العمومية وممثلة وزارة المالية لدى وزارة العدل.
