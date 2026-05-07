وزير الإقتصاد ونائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار : حرص مشترك لمزيد تعزيز التعاون.

اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الخميس 07 ماى 2026 بنائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار(BEI) Loannis Tsakiris الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس حاليا.وكان اللقاء الذي حضره مدير التعاون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا Ulrich Brunnhuber ومديرة مكتب البنك بتونس Anna Barone وعدد من إطارات الوزارة، مناسبة تم خلالها استعراض مختلف أوجه التعاون الجاري ومدى التقدم في تنفيذ عدد من المشاريع التي يساهم البنك في تمويلها اضافة الى برامج العمل للفترة القادمة.وبين سمير عبد الحفيظ في هذا الإطار ان تطابق التوجهات الاستراتيجية للبنك مع خيارات تونس التنموية ، تمثل حافزا مهما لمزيد تعزيز التعاون في الفترة القادمة خاصة في المجالات ذات العلاقة بالتنمية الإجتماعية والأمن الطاقي والمياه والبنية التحتية والنقل والتطهير الى جانب دعم القطاع الخاص.من جانبه نوه Loannis Tsakiris بالشراكة القائمة بين البنك وتونس ، مؤكدا الحرص على مزيد توطيدها في اطار اولويات تونس واهدافها التنموبة.واعرب نائب رئيس البنك عن إستعداد مؤسسته لدراسة كافة المشاريع المقترحة من الجانب التونسي سواء للتمويل او لتوفير الدعم الفني.واكد الجانبان في هذا السياق على اهمية تكثيف التنسيق بين فرق العمل بما يساعد على التسريع في ضبط محفظة المشاريع للفترة القادمة ، هذا الى جانب السعى للإستفادة من كافة الآليات التمويلية المتاحة لدى البنك.