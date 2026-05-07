JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 13:48 Tunis

طاقم تحكيم نمساوي لإدارة دربي الترجي والنادي الإفريقي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69fc7a76df27b6.20262993_khmjfenipgloq.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 07 Mai 2026 - 12:40 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أعلنت لجنة التعيينات بالإدارة الوطنية للتحكيم التابعة لـالجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم نمساوي لإدارة دربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، المقرر يوم الأحد المقبل بملعب ملعب حمادي العقربي برادس، انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر، لحساب الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

وسيتولى الحكم النمساوي كريستيان بيترو سيوشيركا إدارة المباراة كحكم ساحة، فيما سيكون مواطنه هارالد ليشنر حكما رئيسيا لتقنية الفيديو المساعد “الفار”.


تعيينات حكام الجولة 29

الجمعة 8 ماي 2026

* الملعب التونسي – اتحاد بن قردان
حكم الساحة: منتصر بالعربي
حكم “الفار”: سفيان الورتاني

* مستقبل سليمان – مستقبل قابس
حكم الساحة: محمد علي قروية
حكم “الفار”: هيثم قيراط

* الأولمبي الباجي – شبيبة العمران
حكم الساحة: حسني النايلي
حكم “الفار”: حمزة جعيد

* شبيبة القيروان – الاتحاد المنستيري
حكم الساحة: أشرف الحركاتي
حكم “الفار”: مجدي بلاغة

السبت 9 ماي 2026

* مستقبل المرسى – النادي الرياضي الصفاقسي
حكم الساحة: باسم بالعيد
حكم “الفار”: وليد المنصري

* النجم الساحلي – النادي البنزرتي
حكم الساحة: حسام بن ساسي
حكم “الفار”: أمير العيادي

* الترجي الجرجيسي – نجم المتلوي
حكم الساحة: عبد الحميد بدر الدين
حكم “الفار”: خليل الجريء

الأحد 10 ماي 2026

* الترجي الرياضي التونسي – النادي الإفريقي
حكم الساحة: كريستيان بيترو سيوشيركا
حكم “الفار”: هارالد ليشنر
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328818

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 07 ماي 2026 | 20 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:15
16:03
12:23
05:19
03:40
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet24°
24° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-14
29°-16
29°-16
27°-18
29°-17
  • Avoirs en devises 25029,5
  • (06/05)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,39966 DT
  • (06/05)
  • 1 $ = 2,88356 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/05)     2802,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/05)   28110 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>