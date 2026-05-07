طاقم تحكيم نمساوي لإدارة دربي الترجي والنادي الإفريقي
أعلنت لجنة التعيينات بالإدارة الوطنية للتحكيم التابعة لـالجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم نمساوي لإدارة دربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، المقرر يوم الأحد المقبل بملعب ملعب حمادي العقربي برادس، انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر، لحساب الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.
وسيتولى الحكم النمساوي كريستيان بيترو سيوشيركا إدارة المباراة كحكم ساحة، فيما سيكون مواطنه هارالد ليشنر حكما رئيسيا لتقنية الفيديو المساعد “الفار”.
تعيينات حكام الجولة 29
الجمعة 8 ماي 2026* الملعب التونسي – اتحاد بن قردان
حكم الساحة: منتصر بالعربي
حكم “الفار”: سفيان الورتاني
* مستقبل سليمان – مستقبل قابس
حكم الساحة: محمد علي قروية
حكم “الفار”: هيثم قيراط
* الأولمبي الباجي – شبيبة العمران
حكم الساحة: حسني النايلي
حكم “الفار”: حمزة جعيد
* شبيبة القيروان – الاتحاد المنستيري
حكم الساحة: أشرف الحركاتي
حكم “الفار”: مجدي بلاغة
السبت 9 ماي 2026* مستقبل المرسى – النادي الرياضي الصفاقسي
حكم الساحة: باسم بالعيد
حكم “الفار”: وليد المنصري
* النجم الساحلي – النادي البنزرتي
حكم الساحة: حسام بن ساسي
حكم “الفار”: أمير العيادي
* الترجي الجرجيسي – نجم المتلوي
حكم الساحة: عبد الحميد بدر الدين
حكم “الفار”: خليل الجريء
الأحد 10 ماي 2026* الترجي الرياضي التونسي – النادي الإفريقي
حكم الساحة: كريستيان بيترو سيوشيركا
حكم “الفار”: هارالد ليشنر
