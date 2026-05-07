طاقم تحكيم نمساوي لإدارة دربي الترجي والنادي الإفريقي

تعيينات حكام الجولة 29



الجمعة 8 ماي 2026





السبت 9 ماي 2026



الأحد 10 ماي 2026



أعلنت لجنة التعيينات بالإدارة الوطنية للتحكيم التابعة لـالجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم نمساوي لإدارة دربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، المقرر يوم الأحد المقبل بملعب ملعب حمادي العقربي برادس، انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر، لحساب الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.وسيتولى الحكم النمساوي كريستيان بيترو سيوشيركا إدارة المباراة كحكم ساحة، فيما سيكون مواطنه هارالد ليشنر حكما رئيسيا لتقنية الفيديو المساعد “الفار”.* الملعب التونسي – اتحاد بن قردانحكم الساحة: منتصر بالعربيحكم “الفار”: سفيان الورتاني* مستقبل سليمان – مستقبل قابسحكم الساحة: محمد علي قرويةحكم “الفار”: هيثم قيراط* الأولمبي الباجي – شبيبة العمرانحكم الساحة: حسني النايليحكم “الفار”: حمزة جعيد* شبيبة القيروان – الاتحاد المنستيريحكم الساحة: أشرف الحركاتيحكم “الفار”: مجدي بلاغة* مستقبل المرسى – النادي الرياضي الصفاقسيحكم الساحة: باسم بالعيدحكم “الفار”: وليد المنصري* النجم الساحلي – النادي البنزرتيحكم الساحة: حسام بن ساسيحكم “الفار”: أمير العيادي* الترجي الجرجيسي – نجم المتلويحكم الساحة: عبد الحميد بدر الدينحكم “الفار”: خليل الجريء* الترجي الرياضي التونسي – النادي الإفريقيحكم الساحة: كريستيان بيترو سيوشيركاحكم “الفار”: هارالد ليشنر