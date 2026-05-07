مجلس الجهات والأقاليم يقرّر تأجيل الجلسات العامة الحوارية المبرمجة مع أعضاء من الحكومة خلال هذا الشهر

قرّر المجلس الوطني للجهات والأقاليم تأجيل الجلسات العامة الحوارية مع عدد من أعضاء الحكومة ، المبرمجة خلال الشهر الجاري ، باستثناء جلسة 13 ماي المخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين.وكان المجلس قرّر عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 13 ماي الجاري بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي للمصادقة على خمس مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولطاضوئية بالخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والقصر وسقدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية قابس.