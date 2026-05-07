Babnet

وزارة الداخلية: 33524 أجنبيا يقيمون في تونس بصفة قانونية والزواج والاستثمار والتقاعد أبرز دوافع الإقامة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b20e83a3b33e1.37203304_ihfjopkmeqlgn.jpg>
Publié le Jeudi 07 Mai 2026 - 11:49
      
كشفت وزارة الداخلية التونسية أن عدد الأجانب المقيمين بصفة قانونية في تونس والمتحصلين على بطاقات إقامة صالحة بلغ، إلى حدود 9 أفريل 2026، نحو 33 ألفا و524 مقيما.

وأوضحت الوزارة، في ردّها على سؤال كتابي تقدم به النائب غسان يامون، أن الجنسية الجزائرية تتصدر قائمة الجنسيات الأجنبية المقيمة في تونس بـ7626 مقيما، أي ما يعادل 23 بالمائة من إجمالي الأجانب المقيمين، تليها الجنسية الفرنسية بـ5792 مقيما بنسبة 18 بالمائة، ثم الإيطالية بنسبة 14 بالمائة، فالمغربية بنسبة 10 بالمائة.


وأكدت الوزارة أن أبرز دوافع الإقامة القانونية في تونس تتمثل في الزواج المختلط والاستثمار والعمل والدراسة والتقاعد.


وأضافت، في الرد المنشور على الموقع الرسمي لـمجلس نواب الشعب، أن مواطني الدول العربية يمثلون حوالي 43 بالمائة من مجموع الأجانب المقيمين، مشيرة إلى أن الزواج المختلط يعد من أبرز أسباب الإقامة بالنسبة لهذه الفئة.

وفي هذا السياق، بلغ عدد بطاقات الإقامة المسندة للجزائريين في إطار الزواج المختلط 4029 بطاقة، مقابل 1185 بطاقة لفائدة المواطنين المغاربة.

كما أوضحت الوزارة أن الأوروبيين يمثلون حوالي 40 بالمائة من مجموع الأجانب المقيمين في تونس، وينتمي أغلبهم إلى فئات المستثمرين والمتقاعدين.

وبحسب المعطيات الرسمية، تم إسناد 2962 بطاقة إقامة لفائدة متقاعدين إيطاليين، مقابل 646 بطاقة في إطار الشغل والاستثمار، في حين تحصل الفرنسيون على 1017 بطاقة إقامة في إطار العمل والاستثمار، إضافة إلى 1861 بطاقة لفائدة متقاعدين فرنسيين.
الخميس 07 ماي 2026 | 20 ذو القعدة 1447
