وزارة الداخلية: 33524 أجنبيا يقيمون في تونس بصفة قانونية والزواج والاستثمار والتقاعد أبرز دوافع الإقامة

كشفت وزارة الداخلية التونسية أن عدد الأجانب المقيمين بصفة قانونية في تونس والمتحصلين على بطاقات إقامة صالحة بلغ، إلى حدود 9 أفريل 2026، نحووأوضحت الوزارة، في ردّها على سؤال كتابي تقدم به النائب غسان يامون، أن الجنسية الجزائرية تتصدر قائمة الجنسيات الأجنبية المقيمة في تونس بـ، أي ما يعادلمن إجمالي الأجانب المقيمين، تليها الجنسية الفرنسية بـبنسبة، ثم الإيطالية بنسبة، فالمغربية بنسبةوأكدت الوزارة أن أبرز دوافع الإقامة القانونية في تونس تتمثل في الزواج المختلط والاستثمار والعمل والدراسة والتقاعد.وأضافت، في الرد المنشور على الموقع الرسمي لـمجلس نواب الشعب، أن مواطني الدول العربية يمثلون حواليمن مجموع الأجانب المقيمين، مشيرة إلى أن الزواج المختلط يعد من أبرز أسباب الإقامة بالنسبة لهذه الفئة.وفي هذا السياق، بلغ عدد بطاقات الإقامة المسندة للجزائريين في إطار الزواج المختلط، مقابللفائدة المواطنين المغاربة.كما أوضحت الوزارة أن الأوروبيين يمثلون حواليمن مجموع الأجانب المقيمين في تونس، وينتمي أغلبهم إلى فئات المستثمرين والمتقاعدين.وبحسب المعطيات الرسمية، تم إسنادلفائدة متقاعدين إيطاليين، مقابلفي إطار الشغل والاستثمار، في حين تحصل الفرنسيون علىفي إطار العمل والاستثمار، إضافة إلىلفائدة متقاعدين فرنسيين.