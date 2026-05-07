الرابطة الأولى: صراع البقاء يبلغ ذروته قبل جولة الحسم… ودربي العاصمة يشعل سباق اللقب
تفتتح الجمعة منافسات الجولة التاسعة والعشرين، قبل الأخيرة، من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، في جولة تبدو حاسمة على مستوى أسفل الترتيب، حيث يحتدم الصراع بين عدة فرق لتفادي مرافقة مستقبل قابس إلى الرابطة المحترفة الثانية.
الأولمبي الباجي تحت الضغطيدخل الأولمبي الباجي، صاحب المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة، مواجهته أمام شبيبة العمران بشعار الانتصار ولا شيء غيره، خاصة أن الفريق مقبل في الجولة الأخيرة على اختبار صعب أمام النادي الإفريقي.
ويأمل فريق “اللقالق” في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الثالث تواليا على ميدانه، ما قد يمنحه أفضلية مهمة في سباق البقاء.
شبيبة القيروان تبحث عن النجاةمن جهتها، تستضيف شبيبة القيروان، صاحبة المركز الرابع عشر بـ27 نقطة، الاتحاد المنستيري في مباراة مصيرية لفريق الأغالبة.
ويدخل أبناء المدرب الجديد طارق جراية اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على مستقبل قابس، فيما يسعى الاتحاد المنستيري إلى تجاوز عثرته الأخيرة ومواصلة المنافسة على المركز الرابع.
مستقبل سليمان… الأمل الأخيرأما مستقبل سليمان، صاحب المركز الخامس عشر بـ24 نقطة، فسيكون مطالبا بتحقيق الفوز أمام مستقبل قابس مع انتظار تعثر منافسيه المباشرين.
ورغم تحسن نتائج الفريق في الجولات الأخيرة، فإن مصيره لم يعد بين يديه، إذ قد لا يكون الانتصار كافيا لضمان البقاء.
الملعب التونسي واتحاد بن قردان… حسابات تحسين الترتيبوفي باردو، يسعى الملعب التونسي إلى إيقاف سلسلة نتائجه السلبية عندما يستضيف اتحاد بن قردان، في مواجهة عنوانها استعادة التوازن وإنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن.
مواجهات السبت… رهانات معنوية وترتيبيةوتتواصل الجولة يوم السبت بثلاث مواجهات أخرى، حيث يستقبل النجم الساحلي ضيفه النادي البنزرتي في لقاء يبحث فيه الفريقان عن استعادة نغمة الانتصارات.
كما يواجه مستقبل المرسى ضيفه النادي الرياضي الصفاقسي، الذي يواصل مطاردة المركز الثاني والحفاظ على سلسلة نتائجه الإيجابية.
وفي جرجيس، يستقبل الترجي الجرجيسي ضيفه نجم المتلوي في مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات بين فريقين يعيشان فترة نتائج إيجابية.
دربي العاصمة… قمة قد تحسم اللقبوتبلغ الإثارة ذروتها يوم الأحد مع دربي العاصمة المرتقب بين الترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الثاني بـ60 نقطة وضيفه المتصدر النادي الإفريقي بـ62 نقطة.
وتحمل المواجهة أهمية استثنائية، إذ قد تحدد بنسبة كبيرة ملامح بطل الموسم قبل الجولة الأخيرة، في ظل الفارق الضئيل بين الغريمين التقليديين.
الأولمبي الباجي تحت الضغطيدخل الأولمبي الباجي، صاحب المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة، مواجهته أمام شبيبة العمران بشعار الانتصار ولا شيء غيره، خاصة أن الفريق مقبل في الجولة الأخيرة على اختبار صعب أمام النادي الإفريقي.
ويأمل فريق “اللقالق” في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الثالث تواليا على ميدانه، ما قد يمنحه أفضلية مهمة في سباق البقاء.
شبيبة القيروان تبحث عن النجاةمن جهتها، تستضيف شبيبة القيروان، صاحبة المركز الرابع عشر بـ27 نقطة، الاتحاد المنستيري في مباراة مصيرية لفريق الأغالبة.
ويدخل أبناء المدرب الجديد طارق جراية اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على مستقبل قابس، فيما يسعى الاتحاد المنستيري إلى تجاوز عثرته الأخيرة ومواصلة المنافسة على المركز الرابع.
مستقبل سليمان… الأمل الأخيرأما مستقبل سليمان، صاحب المركز الخامس عشر بـ24 نقطة، فسيكون مطالبا بتحقيق الفوز أمام مستقبل قابس مع انتظار تعثر منافسيه المباشرين.
ورغم تحسن نتائج الفريق في الجولات الأخيرة، فإن مصيره لم يعد بين يديه، إذ قد لا يكون الانتصار كافيا لضمان البقاء.
الملعب التونسي واتحاد بن قردان… حسابات تحسين الترتيبوفي باردو، يسعى الملعب التونسي إلى إيقاف سلسلة نتائجه السلبية عندما يستضيف اتحاد بن قردان، في مواجهة عنوانها استعادة التوازن وإنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن.
مواجهات السبت… رهانات معنوية وترتيبيةوتتواصل الجولة يوم السبت بثلاث مواجهات أخرى، حيث يستقبل النجم الساحلي ضيفه النادي البنزرتي في لقاء يبحث فيه الفريقان عن استعادة نغمة الانتصارات.
كما يواجه مستقبل المرسى ضيفه النادي الرياضي الصفاقسي، الذي يواصل مطاردة المركز الثاني والحفاظ على سلسلة نتائجه الإيجابية.
وفي جرجيس، يستقبل الترجي الجرجيسي ضيفه نجم المتلوي في مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات بين فريقين يعيشان فترة نتائج إيجابية.
دربي العاصمة… قمة قد تحسم اللقبوتبلغ الإثارة ذروتها يوم الأحد مع دربي العاصمة المرتقب بين الترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الثاني بـ60 نقطة وضيفه المتصدر النادي الإفريقي بـ62 نقطة.
وتحمل المواجهة أهمية استثنائية، إذ قد تحدد بنسبة كبيرة ملامح بطل الموسم قبل الجولة الأخيرة، في ظل الفارق الضئيل بين الغريمين التقليديين.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328811